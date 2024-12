Só Bernabéu! Real Madrid altera nome de estádio como estratégia de marketing

O Estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, passou por importantes mudanças, não apenas em sua estrutura, mas também em sua nomenclatura.

Em uma estratégia de marketing, o clube decidiu simplificar o nome da arena, agora chamada apenas Bernabéu.

Embora o Real Madrid ainda não tenha feito um anúncio oficial sobre a mudança, o novo nome já está sendo utilizado nas mais recentes campanhas publicitárias, no tour do estádio e até mesmo nas miniaturas à venda na loja oficial do clube.

De acordo com o jornal espanhol Marca, a alteração no nome busca facilitar futuros acordos de patrocínio. Além disso, o clube já teria feito testes na fachada do estádio para refletir a nova nomenclatura, com o objetivo de criar uma marca mais concisa e moderna.

A mudança de nome acompanha a série de reformas que o Bernabéu passou entre 2019 e 2023. As obras, que custaram aproximadamente 892,7 milhões de euros, cerca de R$ 4,8 bilhões, transformaram o estádio em um estádio moderno, com design contemporâneo, além de ampliar suas funcionalidades para receber eventos ainda maiores e mais variados.

O Bernabéu passou a contar com instalações mais luxuosas e espaços multifuncionais, que tornam o estádio ainda mais versátil.

O nome Santiago Bernabéu foi dado ao estádio em 1955, em homenagem ao ex-jogador e presidente do clube, que foi um dos principais defensores da construção do estádio. O local foi inaugurado após uma grande reforma de expansão e se tornou um dos maiores símbolos do Real Madrid.

Atualmente, o elenco do Real Madrid está de férias, e o próximo compromisso da equipe será contra o Valencia, em uma partida adiada da LaLiga, marcada para o dia 3 de janeiro, às 16h (horário de Mato Grosso do Sul) O jogo será fora de casa e promete marcar o retorno da equipe aos gramados após as festas de fim de ano.

