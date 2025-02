Sul-mato-grossense é convocado para disputar torneio de taekwondo na Sérvia

Thomas Ryu Kobayashi, de Três Lagoas, atleta de taekwondo, foi convocado para integrar a delegação que representará o Brasil na Gymnasiade 2025, que será disputado em abril em Zlatibor, na Sérvia.

O aluno, que estuda na Escola Sesi de Três Lagoas, é o único sul-mato-grossense a estar na delegação, que conta com 20 atletas e dois técnicos.

A competição acontece entre os dias 4 e 14 de abril. A Gymnasiade reúne atletas de diversos países, que participarão em modalidades como atletismo, ginástica e judô, promovendo esporte e intercâmbio cultural.

Thomas recebe o apoio do Programa de Incentivo ao Atleta. O programa visa apoiar e incentivar o desenvolvimento de jovens talentos no esporte por meio de bolsas de estudo.

