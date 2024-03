A sul-mato-grossense Tatiana Bérgamo, de 38 anos, colocou seu nome no seleto grupo de brasileiras que completaram a Mandala Six Major, uma maratona que acontece em Berlim, na Alemanha; Tóquio, no Japão; Londres, Inglaterra; Nova Iorque e Chicago, nos Estados Unidos; consideradas as corridas mais tradicionais do planeta, cada uma com 42,195 quilômetros.

Tatiana nasceu no interior de Goiás, mas mudou-se para o Mato Grosso do Sul com apenas dois anos de idade. Morou primeiro em Naviraí, e depois veio para Campo Grande. Hoje é mãe, engenheira sanitarista e ambiental, atleta e influenciadora digital.

Ela começou a praticar esporte em 2010, após o nascimento do seu primeiro filho, quando enfrentou a depressão pós-parto, que a fez buscar alternativas para melhorar a sua saúde mental. Na qual encontrou o esporte.

Tatiana correu em Foz Iguaçu (PR), Paris, Berlim, quando começou a Major Mandala Six. “Era para ser uma por ano, mas a pandemia não deixou. Cheguei a migrar para o ciclismo e quase abandonei a busca pela Mandala, mas depois me encorajei e, após cinco anos sem maratona, voltei e fiz Tóquio”, revela a atleta.

Além de participar de corridas, Tatiane procura inspirar pessoas compartilhando sua rotina de treinos e demonstrando que o esporte é para todos.

