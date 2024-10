Superliga C de vôlei começa na Capital com placar unânime nas aberturas

A Superliga C de Vôlei teve início na última terça-feira (08) em Campo Grande, reunindo equipes da região Centro-Oeste em busca de uma vaga na divisão B. Os jogos estão sendo realizados no Ginásio do Círculo Militar e seguem até sábado (12).

Na rodada de abertura, todas as partidas terminaram com o placar de 3 sets a 0. Confira os resultados:

Real Brasiliense 3x0 Vila Nova Universo (Grupo B)

Lona Voleibol 3x0 Ascade (Grupo A)

Brasiliense Vôlei 0x3 ACE Open Sports (Grupo B)

Campo Grande Vôlei 3x0 Mais Vôlei Brasília (Grupo A)

Até amanhã (10), os oito times, divididos em dois grupos, se enfrentarão na fase classificatória, onde todos jogam contra todos. Os dois melhores de cada chave avançarão para a próxima fase.

Nesta quarta-feira (09), os jogos acontecem durante toda a tarde até a noite. Para assistir, basta levar 2 kg de alimentos não perecíveis ou pagar R$ 10 por pessoa. Confira a programação:

14h – ACE Open Sports x Vila Nova Universo

15h30 – Ascade x Mais Vôlei Brasília

17h – Brasiliense Vôlei x Real Brasiliense

19h – Campo Grande Vôlei x Lona Voleibol

