Surfe: Alejo Muniz garante vaga na elite da WSL em 2025

O Brasil terá mais um representante na elite da WSL em 2025. Neste sábado (05), Alejo Muniz - que nasceu na Argentina, mas se naturalizou e compete pelo Brasil - avançou às semifinais do Challenger de Ericeira, em Portugal, e garantiu o acesso.

O surfista de 34 anos disputará o mais alto nível do Circuito Mundial pela sétima vez, a primeira desde 2016. "Oito anos desde que eu deixei o Tour. Passei por cirurgias, muitos altos e baixos. Tenho 34 anos, não sou mais uma criança, mas nunca deixei de acreditar em mim e especialmente em Deus. Rezei muito para ter só mais uma oportunidade", disse.

Alejo foi o terceiro brasileiro a conquistar vaga na WSL por meio do Challenger Series de 2024. Antes dele, Ian Gouveia e Samuel Pupo já tinham garantido posições no top 10 do CS.

O trio se junta a Filipe Toledo, Gabriel Medina, Italo Ferreira, João Chianca, Tatiana Weston-Webb, Yago Dora, e outros representantes do Brasil na elite do surfe mundial.

O próximo domingo (06) será o último dia de disputas em Ericeira. Nas semifinais, Alejo vai enfrentar o australiano Callum Robson. Do outro lado da chave, Samuel Pupo vai duelar com outro australiano, Joel Vaughan.

A etapa de Ericeira é a penúltima do circuito do Challenger. Entre os dias 12 e 20 de outubro, a parada final da competição acontecerá em Saquarema, no Rio de Janeiro.

