Terra garantiu que parques estarão em perfeitas condições até 2020

O diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) Rodrigo Terra prometeu durante o lançamento oficial da Copa Campo Grande de Futebol Amador nesta terça-feira (9) que até o fim do mandato do prefeito Marquinhos Trad todos os grandes espaços como praças e parques estarão em perfeitas condições à população. O prefeito Marquinhos Trad e o governador Reinaldo Azambuja também marcaram presença no evento de lançamento da competição.

A Copa Campo Grande é um evento de futebol amador que reúne em torno de três mil atletas inscritos em um total de 110 equipes das sete regiões de Campo Grande. Serão realizadas 120 partidas no formato de mata-mata que inicia no dia 27 de abril e termina no dia 26 de agosto.

“Temos uma série de projetos desenvolvidos desde 2017, além dos eventos tradicionais como Jogos Abertos, Indígenas e Escolares. E assim percebemos que havia a necessidade de implantar mais um evento especificamente ligado ao futebol como de várzea e terrão que são tradicionais em todo o país”, disse Terra.

“Agora a prefeitura criou um evento próprio onde não há cobrança de inscrições e taxas de arbitragem. Tudo para valorizar a organização comunitária através destes campeonatos divididos por regiões com um calendário extenso com aproximadamente seis meses de competição”, acrescentou.

Campeonato

Rodrigo Terra explicou o formato do campeonato “serão 110 equipes masculinas e femininas e as competições acontecerão por região, onde o sistema será mata a mata, com eliminatória simples. Para a equipe ser campeã ela poderá perder no máximo uma partida e já nas finais. Uma competição emocionante”, afirmou.

Marquinhos Trad, entre amigos, enfatizou a importância do esporte. “E estamos hoje lançando uma copa de futebol amador e isso é muito importante, aprendemos desde cedo as regras e é o que vamos levar para essa competição, seriedade com o regulamento e diversão em campo”, disse.

Com o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja falou sobre os investimentos no esporte. “Estamos com 870 escolinhas nos 79 municípios e temos que fomentar o futebol amador começando pelas bases, e assim irão surgir os grandes nomes e também os admiradores da modalidade. Além da parceria já firmada vamos investir mais R$25 mil em equipamentos esportivos para ser distribuído entre as equipes”.

“Essa competição é para entrar no calendário da Prefeitura definitivamente essa é a primeira edição, mas espero que tenham muitas”, enfatizou Rodrigo durante lançamento da Copa Campo Grande.

Solidariedade

Foram arrecadados 3 toneladas de alimentos que foram repassados ao Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) para atender pessoas carentes. Ainda de acordo com o diretor da Funesp, após o término da competição que acontece em agosto, no mês seguinte começa a Super Copa dos Campeões que vai reunir os melhores da Copa Campo Grande, disputa que terminará no dia 11 de outubro.

Investimentos

Rodrigo Terra falou ao JD1 Notícias sobre a situação de alguns parques de Campo Grande. Segundo ele, a obra da pista de atletismo do Parque Ayrton Senna já está em andamento e a previsão da entrega é para o mês de agosto. Já o caso do Guanandizão, a empresa responsável abriu mão do processo licitatório “estamos analisando de que forma vamos retomar as obras do local”, afirmou.

“A licitação do Ayrton Senna e do Jacques da Luz aconteceu no ano passado e deu uma fracassada, mas estamos abrindo outras licitações. Vamos contemplar também o parque do Sóter, do Elias Gadia, Centro Olímpico da Vila Nasser e a praça do bairro Mata do Jacinto, enfim todos os grandes espaços até o final da gestão do Marquinhos estarão em boas condições”, garantiu Terra.

