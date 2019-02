Funesp oferece 20 vagas para modalidade olímpica

Com 20 vagas, a prefeitura, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), está com inscrições abertas para a mais nova modalidade olímpica nas oficinas de esporte e lazer da capital, o badminton. As aulas acontecem nas terças e quintas-feiras, das 15h às 19h, no Centro Comunitário do Coophatrabalho.

Com início este ano, 45 alunos já participam da modalidade. O badminton atende crianças e adultos e a idade mínima para participar é de sete anos, podendo ser jogado em equipes simples (feminino ou masculino) e Dupla mista.

Badminton

O badminton é uma modalidade que iniciou na Índia, posteriormente oficiais ingleses levaram para a Europa, conhecida como "Poona" e passou a ser chamada popularmente na década de 1870 por badminton. A professora Andréia Ferreira destacou a importância de praticar uma nova modalidade. “O badminton é jogado com raquete e peteca, tem algumas semelhanças com o tênis, mas as regras são diferentes. É um esporte que chegou à pouco na oficina e trará novos adeptos”, explicou.

Para participar

As inscrições estão abertas e são gratuitas. Para participar os responsáveis podem procurar a professora, no Centro Comunitário da Coophatrabalho no horário da oficina. É necessário preencher a ficha de inscrição e ir com roupa adequada a práticas esportivas.

Serviço

A oficina é ministrada na praça Camilo Boni (Associação de Moradores Coophatrabalho) – Avenida Florestal, 847 – Coophatrabalho.

