Funtrab oferece mais de 140 oportunidades na capital

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) começa a semana oferecendo, somente para Campo Grande, 142 oportunidades de recolocação no mercado de trabalho. Entre as vagas com maior oferta estão arquivista de documentos, auxiliar de sushiman e motorista de caminhão.

As oportunidades são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

Na capital, interessados nas funções citadas e em outras que estão disponíveis na lista que pode ser acessada clicando neste link , devem procurar a Funtrab – localizada nas rua 13 de Maio, 2773, Centro, das 7h às 17h. Para participar da seleção é necessário levar documentos pessoais e carteira de trabalho.

