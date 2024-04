Thiago Carpini é demitido do São Paulo após duas derrotas no Brasileirão

Thiago Carpini foi demitido do São Paulo nesta quinta-feira (18). O técnico, de 39 anos, não resistiu a mais uma derrota, desta vez para o Flamengo, por 2 a 1, no Maracanã, na última quarta-feira (17), pela segunda rodada do Brasileirão, e foi desligado do cargo. A equipe será comandada pelo auxiliar Milton Cruz interinamente.

Pressionado, o Carpini havia sido vaiado pelos torcedores na derrota pra o Fortaleza, no Morumbis, na abertura do Brasileirão, o que já indicava um clima próximo ao insustentável.

No Rio, após mais uma derrota, a pressão aumentou. O São Paulo não iniciava um Brasileirão com duas derrotas há 34 anos.

Ainda sem substituto, o Tricolor enfrenta o Atlético-GO no domingo, às 18h30, no Antônio Accioly. A diretoria vem buscando nomes e foca inicialmente na contratação de um técnico estrangeiro.

Foram, ao todo, 18 jogos de Thiago Carpini à frente do São Paulo, com sete vitórias, seis empates e cinco derrotas, num aproveitamento exato de 50% dos pontos.

Pesaram contra o técnico a eliminação precoce no Paulistão, diante do Novorizontino, a falta de desempenho contra Talleres-ARG e Cobresal, na Libertadores, e as atuações ruins contra Fortaleza e Flamengo, pelo Brasileirão.

Ainda jovem, o treinador viveu no São Paulo sua primeira experiência num grande clube, depois de um 2023 quase perfeito, em que foi vice-campeão paulista pelo pequeno Água Santa e vice-campeão da Série B com o Juventude, assegurando a vaga na Série A nesta temporada.

Além de Carpini, deixam o clube o auxiliar técnico Estephano Djian e o preparador físico Caio Gilli.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também