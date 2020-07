Timão x Palmeiras? Quem leva a melhor no duelo sem público hoje

Priscilla Porangaba, com informações da GE

O clássico entre Corinthians e Palmeiras é a grande atração do retorno do Campeonato Paulista, nesta quarta-feira (22).

O jogo começa às 21h30 (horário de Brasília), na arena do Corinthians, sem presença de torcida pela primeira vez na história de duelos dos times.

Faltando duas rodadas para o fim da fase de grupos, o Corinthians é apenas o terceiro colocado do Grupo D com 11 pontos e precisa vencer e torcer contra Bragantino (17) e Guarani (16) para tentar a classificação. O time de Tiago Nunes corre até risco de rebaixamento no Estadual.

Já o Palmeiras é o segundo no Grupo B, com 19 pontos, mas vê o Novorizontino logo abaixo, com 16, e também tenta superar o Santo André, que soma a mesma pontuação, mas está à frente pelo número de vitórias (6 x 5).

Transmissões

Será possível acompanhar o Dérbi pela televisão: a TV Globo, o SporTV e o Premiere transmitem ao vivo.

A TV Globo transmite o clássico ao vivo para os seguintes Estados: SP, AC, AL, DF, GO, MA, MS, MT, PB, PI, PR, RN, RO, SE e TO. A narração será de Cleber Machado, com comentários de Caio Ribeiro e Casagrande.

O clássico também será transmitido ao vivo, para todo o Brasil, no SporTV e no Premiere. A narração será de Everaldo Marques, com comentários de Maurício Noriega.

Você também pode acompanhar o jogo em tempo real pelo GloboEsporte.com, com vídeos dos principais lances.

