Time de MS disputa a Taça Brasil de Futsal Sub-08 neste fim de semana

Começa neste domingo (14), a Taça Brasil de Clubes Especial Sub-08 Masculino, em João Pessoa (PB). Na competição, que vai até 20 de julho, atletas de Mato Grosso do Sul estarão disputando pela Escolinha Pezão/Chelsea.

O time está no Grupo C, composto por Meninos da Paraíba (PB), APCEF (MA) e Real Amazonas (AM). A primeira rodada começa já no dia 14, com seis partidas entre os três grupos da competição. Confira:

12h – APCEF (MA) x Real Amazonas (AM);

13h15 – Fluminense (RJ) x Paysandu (PA);

14h30 – Sport Recife (PE) x Associação de Pais do Futsal (PR);

15h45 – Goiás (GO) x Ceará (CE);

17h – Meninos da Paraíba (PB) x Escolinha Pezão (MS);

18h15 – Atlética Paraíba (PB) x APAMA (SC);

Logo depois, Mato Grosso do Sul volta à quadra na segunda-feira (15), contra a APCEF (MA), às 13h15, e encerra a fase de grupos diante do Real Amazonas (AM), às 14h30, no dia 16.

A competição terá transmissão ao vivo pela CBFS TV, no canal do YouTube da Confederação Brasileira de Futsal.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também