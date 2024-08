Tribunal nega recurso e Jordan Chiles terá que devolver o bronze

A disputa jurídica pelo bronze no solo da ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Paris tem pódio novo, agora em definitivo, com Rebeca Andrade, Simone Biles e Ana Barbosu.

Pois a Confederação de Ginástica Artística dos EUA anunciou que o Tribunal Arbitral do Esporte não reconsiderará a decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS) de reaver a medalha de Jordan Chiles.

Após a final do solo, Barbosu e a Confederação de Ginástica Artística da Romênia entraram com um recurso ao CAS pedindo a alteração. A justificativa era de que o técnico de Jordan teria pedido o acréscimo de 0.100 dado à nota da ginasta após o prazo de um minuto e que, portanto, a americana não deveria receber a pontuação de 13,766 que a levou ao terceiro lugar.

Depois do CAS ter concedido a alteração, a USA Gymnastics enviou à Corte, no último domingo (11), um vídeo o qual registrava a data e a hora que o treinador fez a solicitação. A Confederação afirmou que não existiu irregularidade e tentou pedir uma nova revisão do Tribunal Arbitral do Esporte. Porém, na segunda-feira (12), o pedido foi negado em uma decisão final das autoridades.

Leia o comunicado da USA Gymnastics na íntegra:

"A USA Gymnastics foi notificada pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) na segunda-feira de que as regras deles não permitem a reconsideração de uma sentença arbitral, mesmo quando novas evidências conclusivas são apresentadas.

Estamos profundamente decepcionados com a notificação e continuaremos buscando todos os meios e processos de apelação possíveis, incluindo o Tribunal Federal Suíço, para garantir a pontuação, a classificação e a concessão de medalhas justas para Jordan."

