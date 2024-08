Olimpíadas: Recurso da Romênia é aceito e Ana Barbosu é bronze na ginástica artística

O pódio do solo da ginástica artística que rendeu ouro para rebeca Andrade no Brasil teve alteração do terceiro lugar após a Federação da Romênia entrar com um recurso para conquistar a medalha de bronze nos Jogos de Paris-2024.

A atleta americana Jordan Chiles perdeu sua medalha e foi para a quinta posição, atrás de Simone Biles (Prata), Ana Barbosu (Bronze), e da romena Sabrina Voinea.

Ana Barbosu, que foi a penúltima a se apresentar, somou 13.700 e ficou na terceira colocação, atrás de Rebeca Andrade e Simone Biles. Na sequência, Jordan Chiles recebeu 13.666 de nota. A romena já estava comemorando o pódio, quando a ginasta americana pediu revisão de sua nota, e os árbitros aumentaram para 13.766.

Segundo o jornal Euronews, o CAS determinou que a equipe dos Estados Unidos pediu o recurso da nota após ultrapassar o tempo regulamentar na final de solo. Com isso, Jordan Chiles não terá sua nota aumentada e Ana Maria Barbosu retornou ao pódio.

Após a decisão, a americana Jordan Chiles postou uma mensagem em sua conta do Instagram anunciando que faria uma pausa em suas contas nas redes sociais para proteger sua saúde mental. "Estou aproveitando esse tempo e me retirando das redes sociais para minha saúde mental, obrigado", escreveu a ginasta.

