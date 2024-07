Uruguai e Colômbia se enfrentam nesta quarta pela Copa América; veja onde assistir

A Argentina espera o adversário da final da Copa América, que sairá do confronto entre o Uruguai e a Colômbia. A partida acontece hoje (10), às 20h (horário de Mato Grosso do Sul), e será transmitida pela TV Globo e pelo SporTV.

O jogo será realizado no Bank of America Stadium, em Charlotte, nos Estados Unidos.

Ambas as equipes têm três vitórias e um empate na competição. O curioso é que o único tropeço de colombianos e uruguaios foi contra o Brasil.

O Uruguai garantiu a vaga na semifinal após superar a Seleção Brasileira por 4 a 2 na disputa por pênaltis. Éder Militão e Douglas Luiz erraram pelo lado brasileiro e colaboraram para a classificação celeste.

Do outro lado, a Colômbia goleou o Panamá por 5 a 0. Destaque para James Rodríguez, com cinco assistências no torneio.

O Uruguai divide com a Argentina o recorde de 15 títulos de Copa América, mas não chega à decisão desde 2011, quando levantou o troféu pela última vez.

Contra a Colômbia, Bielsa não poderá contar com o lateral-direito Nahitel Nández, expulso contra o Brasil, e perdeu também o zagueiro Ronald Araújo, que foi substituído com um problema muscular ainda no primeiro tempo.

Campeã apenas uma vez da Copa América, a Colômbia não chega à decisão desde a conquista de 2001, mas disputa a semifinal pela terceira vez nas últimas quatro edições.

O time dirigido pelo técnico argentino Néstor Lorenzo chegou a 27 partidas de invencibilidade, desde março de 2022, igualando a melhor sequência sem derrotas da seleção colombiana, alcançada entre 1992 e 1994.

A final da Copa América acontece no próximo domingo (14), às 20h (horário de Mato Grosso do Sul), no Hard Rock Stadium, na Flórida.

