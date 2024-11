Valendo vaga no Brasileirão, final do Estadual Sub-15 de Vôlei acontece na Capital

Amanhã (3) será dia das atletas de Grande, Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã, Maracaju, Chapadão do Sul, Nova Andradina, Rio Brilhante e Bonito disputarem a final do Estadual Sub-15 de Voleibol, valendo vaga do Campeonato Brasileiro de Seleções da Primeira Divisão – Sub 16.

Participam 19 equipes femininas no Guanandizão, e 13 masculinas no Círculo Militar, simultaneamente a partir das 9h.

Os vencedores representarão o Estado na competição nacional que irá acontecer no primeiro trimestre de 2025, em data e local a ser definido pela CBV (Confederação Brasileira de Voleibol).

