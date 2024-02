Corinthians tem empate heroico com o Palmeiras

Os campeonatos carioca e paulista tiveram dois grandes clássicos na tarde e noite deste domingo (18). No primeiro duelo, o Vasco não tomou conhecimento do Botafogo e goleou pelo placar de 4 a 2, enquanto no outro jogo, o Palmeiras e Corinthians ficaram em um empate eletrizante por 2 a 2.

No Rio de Janeiro, os vascaínos comandados pelo técnico Ramon Díaz estiveram no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, e saíram perdendo após o primeiro gol ser marcado pelo meio-campista Eduardo.

Mas a recuperação do Vasco foi quase imediata. Cerca de dez minutos depois, Galdames empatou e Lucas Piton virou ainda no primeiro tempo. O atacante Vegetti anotou mais dois gols no segundo tempo.

Já no final da partida, Eduardo, de novo, marcou um belo gol de bicicleta, mas não evitou a derrota botafoguense. O Alvinegro, inclusive, está fora da zona de classificação, faltando apenas duas rodadas para o término da Taça Guanabara.

Já na grande São Paulo, na Arena Barueri, Timão e Alviverde fizeram um jogo alucinante e empataram com direito a gol no último minuto praticamente, com seu maior rival Corinthians pelo placar de 2 a 2, mantendo a invencibilidade na competição.

O primeiro gol foi anotado pelo garoto Endrick, após um drible na entrada da área e uma finalização que impossibilitou a defesa do goleiro Cássio.

No segundo tempo, foi a vez do argentino Flaco López marcar de cabeça, após cobrança de escanteio. Yuri Alberto, descontou e Rodrigo Garro, de falta, já nos acréscimos, marcou de falta.

Cabe ressaltar que o Corinthians buscou o empate quando esteve com dois jogadores a menos - Cássio foi expulso no tempo regulamentar e Yuri Alberto saiu devido a uma lesão na costela, minutos antes do gol de empate.

