Verstappen supera Norris e vence GP da Espanha

Lando Norris teve todas as chances de vencer o Grande Prêmio da Espanha neste domingo (23). Mas Max Verstappen foi quem ocupou o lugar mais alto do pódio em mais uma ocasião.

O piloto da Red Bull superou Lando Norris, da Mclaren, que terminou como segundo colocado. Já Lewis Hamilton, da Mercedes, conquistou o primeiro pódio da temporada ao terminar a corrida em terceiro.

A estratégia de pneus fez a diferença na corrida. A programação foi de duas paradas nos boxes, e os pilotos seguiram o cronograma. O início foi de compostos macios, e a primeira troca foi para os médios. Na segunda, alguns pararam antes e optaram pelos duros, enquanto outros voltaram a usar os macios.

No topo, Verstappen geriu os pneus com tranquilidade para manter a liderança com larga distância para os adversários. Quando Norris diminuiu a vantagem e corria mais rápido que a RBR, o tricampeão foi para os boxes e passou a ter tempos melhores que a McLaren, que também precisou parar.

O destaque da RBR foi o pit-stop de 1s9, tempo que empata com o já realizado pela equipe no GP da China.

A Mercedes teve uma briga particular pelo pódio, pois Hamilton superou Russell para conquistar o primeiro pódio da temporada.

Resultado

Max Verstappen (RBR) - 1m19s774

Lando Norris (McLaren) +2s219

Lewis Hamilton (Mercedes) +17s790

George Russell (Mercedes) +22s320

Charles Leclerc (Ferrari) +22s709

Carlos Sainz (Ferrari) +31s028

Oscar Piastri (McLaren) +33s760

Sergio Pérez (RBR) +59s730

Pierre Gasly (Alpine) +61s557

Esteban Ocon (Alpine) +71s749

Nico Hulkenberg (Haas) +73s826

Fernando Alonso (Aston Martin) + 1 volta

Guanyu Zhou (Sauber) +1 volta

Lance Stroll (Aston Martin) +1 volta

Daniel Ricciardo (RB) +1 volta

Valtteri Bottas (Sauber) +1 volta

Kevin Magnussen (Haas) +1 volta

Alex Albon (Williams) +1 volta

Yuki Tsunoda (RB) +1 volta

Logan Sargeant (Williams) +2 voltas

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também