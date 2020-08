Vexame histórico: Bayern “enfia” 8 no Barça na Champions

Flávio Veras, com informações do Terra

O Bayern de Munique está na semifinal da Liga dos Campeões. Nesta sexta-feira (14), pelas quartas de final da competição, o clube alemão venceu o Barcelona, por 8 a 2, e se garantiu na próxima fase. Devido a pandemia do coronavírus, o confronto desta tarde foi realizado no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal, e sem a presença de público.

Os atuais campeões da Bundesliga não tomaram conhecimento dos adversários e impuseram muita intensidade desde o primeiro minuto de jogo. Do outro lado, o Barça não conseguia responder e, com isso, conheceu a sua pior derrota na Champions.

O próximo adversário dos bávaros sairá do duelo entre Manchester City x Lyon, que ocorre neste sábado, às 16h (de Brasília). A semifinal está marcada para a próxima quarta-feira, também as 16h, no Estádio José Alvalade.

