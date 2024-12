Vini Jr. é homenageado pela CBF após ser eleito melhor jogador do mundo

O atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, recebeu uma homenagem especial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta semana, após conquistar o prêmio Fifa The Best, que o reconheceu como o melhor jogador do mundo.

A sede da entidade, localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, ganhou um grande painel com a imagem do jogador vestindo a camisa da Seleção Brasileira, ao lado do troféu do The Best e a frase: “O melhor do mundo é nosso”.

Vini Jr. é o primeiro brasileiro a vencer o prêmio da Fifa desde 2007, quando Kaká foi eleito o melhor do mundo. Com a conquista, ele se junta a um seleto grupo de lendas do futebol brasileiro que inclui Romário, Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho.

Confira os prêmios que o jogador recebeu em 2024:

Fifa The Best;

Melhor jogador da Champions League;

Melhor jogador da Copa Intercontinental;

Melhor jogador da final da Copa Intercontinental;

Globe Soccer Awards (melhor jogador do mundo).

