Vini Jr. leva o prêmio 'Fifa The Best'

Nesta terça-feira (17), a Fifa realizou a cerimônia de entrega do prêmio 'The Best', que elege o melhor jogador do mundo na concepção da entidade. E dessa vez não teve escapatória, Vini Jr. foi eleito o melhor jogador.

O brasileiro foi campeão da Champions League e de LaLiga pelo Real Madrid, e destaque do clube espanhol na temporada 23/24. Ele atuou em 39 partidas, marcou 24 gols e contribuiu com 11 assistências.

Aos 24 anos, Vini Jr. é o segundo brasileiro mais jovem a alcançar a conquista, considerando a idade dos jogadores ao fim da temporada que valeu a premiação.

Ronaldinho Gaúcho também tinha 24 anos e nove meses ao fim de 2004, ano da sua primeira eleição, enquanto Vini Jr, que nasceu em 12 de julho de 2000, tem 24 anos e cinco meses. Ronaldo Fenômeno venceu com 20 anos em 1996.

O último brasileiro a receber o prêmio foi Kaká, em 2007.

