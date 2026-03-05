Menu
Esportes

Zagueiro que proferiu fala machista contra Ã¡rbitra de MS Ã© suspenso por 12 jogos

Atleta tambÃ©m foi condenado a pagar uma multa de R$ 30 mil

05 marÃ§o 2026 - 12h11Luiz Vinicius
Zagueiro em atuação pelo RB BragantinoZagueiro em atuaÃ§Ã£o pelo RB Bragantino   (Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

Gustavo Marques, zagueiro do Red Bull Bragantino, foi suspenso por 12 jogos por falas machistas contra a árbitra sul-mato-grossense Daiane Muniz, após o jogo contra o São Paulo pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

A suspensão só vale para competições estaduais e o atleta também foi condenado a pagar uma multa de R$ 30 mil. 

O jogador foi denunciado por infração aos artigos 243G e 243F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que se referem à prática de atos discriminatórios e ofensas à honra.

A fala que gerou a punição foi devido à escolha da FPF (Federação Paulista de Futebol) ter colocado Daiane Muniz para apitar.

"Primeiramente, eu quero falar da arbitragem porque não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocarem uma mulher para apitar um jogo desse tamanho", disparou o defensor em entrevista à TNT.

O Bragantino multou o jogador em 50% do salário pela fala machista, além de ter retirado o atleta da partida contra o Athletico-PR, na no dia, 25, pelo Brasileirão. O Massa Bruta reverteu o valor da multa para a ONG Rendar, que cuida de mulheres em situação de vulnerabilidade na região bragantina.

