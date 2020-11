13 Agências da Caixa estarão abertas hoje para o saque do auxílio emergencial

Matheus Rondon, com informações da assessoria

A CAIXA abrirá 13 agências em Mato Grosso do Sul neste sábado (28/11), das 8h às 12h, para atendimento aos beneficiários do Auxílio Emergencial e do Auxílio Emergencial Extensão nascidos em agosto e setembro dos Ciclos 3 e 4.

Em todo o país, serão 762 unidades abertas. Ao todo, foram creditados R$ 6,1 bilhões para este público.

A relação de agências que estarão abertas pode ser conferida no site do banco.

Todas as pessoas que procurarem atendimento durante o funcionamento das agências serão atendidas. Não é preciso chegar antes do horário de abertura.

Auxílio Emergencial

No total, no sábado (28/11) terão sido pagos R$ 264,8 bilhões do Auxílio Emergencial para 67,8 milhões de brasileiros, somando 450,1 milhões de pagamentos

Deixe seu Comentário

Leia Também