Bora? Fim de semana tem Oswaldo Montenegro e Pagode 0800 na Capital

Último 'sextou' de setembro e Campo Grande está cheia de atrações para este fim de semana. Tem shows de Oswaldo Montenegro, duplas sertanejas e pagodeiros. Tem também sorteio da ordem dos desfiles das escolas de samba para o Carnaval 2025, com apresentação de sambistas da Capital, e muito mais! Confira a Agenda Cultural do JD1:

SEXTA-FEIRA

Exposição Sofrência - Inspiradas na música sertaneja, a exposição apresenta a arte popular, através de pinturas que retratam cenas do cotidiano. São 72 obras, que retratam ambientes domésticos e ruas das cidades, numa narrativa entremeada por versos de grandes nomes do sertanejo, como Maiara e Maraisa, e Cristiano Araújo. Até às 18h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo. Entrada é gratuita.

Quintal SESC - O tema desta edição é primavera para celebrar a chegada da estação. O espaço promete aliar gastronomia e diversão para todas as idades. A partir das 17h, tem brincadeiras, pintura facial, teatro e música para as crianças. A partir das 20h, tem show de Erica Espíndola e Flávio Bernardo. A partir das 17h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Pagode 0800 - Os pagodeiros Cristiano Negão e Andinho Castro se apresentam nesta edição do "de bar em bairro". A partir das 18h, na Rua Antônio Bandeiras, 614. Entrada é gratuita.

Samba Amor e Caos – Toda sexta-feira tem Samba Amor e Caos, com o melhor do samba de raiz e pizzas saborosas no Pizza Pub. A partir das 19h, na Pizza Pub, localizada na Rua 14 de julho, 2553. Entrada é gratuita.

Observação noturna do céu - O Clube de Astronomia Carl Sagan convida para uma noite de observação do céu, na (UFMS) Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, como parte da Primavera dos Museus. A partir das 19h, na Casa da Ciência (UFMS). Entrada é gratuita.

O Torto Andar do Outro - O espetáculo promete discutir a pluralidade humana através dos tempos, numa peça que contempla a cultura nordestina. A partir das 19h, no Sesc Teatro Prosa. Entrada é gratuita, com ingressos pelo site.

Show de Orquestra - O Festival Mais Cultura UFMS tem apresentação da Orquestra de Violoncelos, do Pantanal Group e da Orquestra Jovem Sesc nesta sexta-feira. Está marcado para às 20h, no Teatro Glauce Rocha. Entrada é gratuita.

Evento "revoada delas" - Evento conta com a "carretinha Alta Pressão" - bar tabacaria e estacionamento no local. Mais informações (67) 9 84376855. A partir das 22h, na Rua Barbacena, 2007. Entrada é gratuita até às 23h.

SÁBADO

Oswaldo Montenegro - O artista com 50 anos de carreira apresenta sua nova turnê em Campo Grande. O repertório tem sucessos como "Bandolins" e recém lançadas, como "Lembrei de Nós". Começa às 21h, no Palácio Popular da Cultura. Entrada: ingressos a partir de R$ 220, pelo site.

Sorteio das Escolas de Samba - O evento de sorteio da ordem dos desfiles das escolas de samba já tem esquenta para o Carnaval. Se apresentam o sambista Cristian Oliver e o grupo Ginga Brasil. Tem também brechó e praça de alimentação. A partir das 17h, no Armazém Cultural, localizado na Av. Calógeras, 3065. Entrada é gratuita.

Feira Mixturô - A Feira conta com expositores de econoia criativa, com artesanato, gatronomia e muito mais. Das 17h às 21h, na Praça do Peixe, localizada na Av. Bom Pastor, 700. Entrada é gratuita.

Rock in Concert - O espetáculo tem um mix de rock clássico com música sinfônica. Entre os músicos, estão integrantes do Núcleo Sinfônico da UFMS, Candlelight e Orquestra Sinfônica de Campo Grande. Das 22h a 1h, no Blues Bar. Entrada: ingressos a R$ 30, pelo site.

“25 anos do Studio Nidal Abdul” - O Studio promete um espetáculo cheio de apresentações emocionantes de dança do ventre. A partir das 19h, no Teatro Aracy Balabanian. Entrada é gratuita.

Gio Lisboa - O humorista traz seu show de stand-up "Medonho" para Campo Grande. Com a participação de guitarrista e DJ, o comediante conta histórias do cotidiano e interage com a plateia. Será às 22h30, no Teatro Dom Bosco. Entrada: ingressos a partir de R$ 60, pelo site.

Baile do Silveira Soul - O músico apresenta sucessos de cantores como Sandra de Sá e Tim Maia. Quem abre a noite é o DJ TGB. A partir das 18h30, na Cervejaria Canalhas, localizada na Rua Oceano Atlântico, 99. Entrada: a partir de R$ 25.

Tendél - Com muita moda de viola, se apresentam as duplas Marco Antônio e Gabriel, e Rafa e Júnior. A partir das 16h, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. Entrada: ingressos a partir de R$ 75, pelo site.

Haiwanna – O grupo traz um tributo às bandas Engenheiros do Hawaii e Nenhum de Nós. A abre é o cantor Alex Oliveira, com muito pop rock. A partir das 18h, no Sunset Growler Station, localizado na Av. Afonso Pena, 5668. Entrada: a partir de R$ 25, com venda no local.

Show de Henrique & Diego | Em Paraíso das Águas

Paraíso das Águas celebra seu aniversário de 21 anos com shows da dupla Henrique & Diego, da cantora gospel Valesca Mayssa e apresentações de bandas e fanfarras. O evento vai ter ainda show pirotécnico. A partir das 18h30, na Av. Sabino Rodrigues de Oliveira, próximo à Cooperativa Sicredi – Paraíso das Águas, MS. Entrada é gratuita.

Show de Hugo e Guilherme | Em Camapuã

Camapuã também celebra seu aniversário neste fim de semana, completando 76 anos. No sábado, a programação de celebração terá show de Hugo e Guilherme, na Acricam. A partir das 22h, no Acricam – Camapuã, MS. Entrada é gratuita.

DOMINGO

Domingo no Trem - O Trem Mineiro tem shows das bandas Mochileiros e Farrapos e Trapos neste domingo. A partir das 19h, no Trem Mineiro. Entrada é gratuita até as 20h.

Som de Jovens Talentos - O Festival Mais Cultura UFMS traz o espetáculo criado pelo Sesi-MS para incentivas jovens talentosos do Estado. A partir das 13h, no Teatro Glauce Rocha. Entrada é gratuita.

Pagode na Pele - Domingo tem pagode no Ponto Bar. A entrada é franca até às 22h. A partir das 18h, no Ponto Bar. Entrada é gratuita até as 22h.

