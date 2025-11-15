Chamamé e chegada do Papai Noel marcam programação deste sábado

Campo Grande tem um sábado (15) cheio de atrações para todos os gostos, com programação que começa cedo e se estende até a noite. O fim de semana ganha clima natalino com a chegada do Papai Noel no Shopping Norte Sul Plaza, enquanto o Festival Curta Campo Grande oferece cinema, oficinas e a aguardada cerimônia de premiação.

A cidade também recebe música regional na Feira São Bento e um encontro de rock, soul e blues com NAIP e Cassino Boogie.

Sábado

Chegada do Papai Noel – Shopping Norte Sul Plaza: O bom velhinho chega com uma programação especial: pintura infantil, oficinas, apresentação da Banda da PM e o tradicional cortejo de Natal. Horários:

Local: Norte Sul Plaza

Norte Sul Plaza Horário: Atividades 16h; cortejo 18h

Festival Curta Campo Grande – O sábado amplia a programação com sessões documentais, mostra acessível, atividades formativas e a Mostrinha, dedicada ao público infantil. A noite encerra o festival com a cerimônia de premiação, seguida de show e confraternização entre realizadores e público.

Horários: a partir das 14h

a partir das 14h Locais: Teatro do Mundo e Casa de Cultura

Teatro do Mundo e Casa de Cultura Entrada: gratuita

Feira São Bento - A edição do mês reúne o “Encontro dos Chamamezeiros”, com música regional, dança e gastronomia típica, em um ambiente tradicional e acolhedor.

Horário: 18h às 22h

18h às 22h Local: Praça República do Líbano – Av. Primeiro de Maio, 400 – Jardim São Bento

Praça República do Líbano – Av. Primeiro de Maio, 400 – Jardim São Bento Entrada: gratuita

NAIP + Cassino Boogie - Duas das bandas mais marcantes da cena sul-mato-grossense dividem o palco em um encontro inédito que celebra rock, soul, funk e blues. O show também marca o aniversário do baterista Deco, da NAIP, em uma noite especial para fãs e amigos.

Horário: 18h30 às 23h59

Local: Sunset Growler – Av. Afonso Pena, 5668 – Chácara Cachoeira

Entrada: R$ 60

Vem Garimpar - A edição deste sábado acontece na Plataforma Cultural, reunindo 21 brechós e mais de 80 araras com peças selecionadas para quem busca achados especiais.

Horário: 8h às 15h

8h às 15h Local: Avenida Calógeras, 3.015 – Centro

Avenida Calógeras, 3.015 – Centro Entrada: gratuita

