Menu
Menu Busca sábado, 15 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Gov Soja Nov25
Fim de Semana

Chamamé e chegada do Papai Noel marcam programação deste sábado

Agenda cultural conta com feirinhas de brechós e shows para todos os estilos

15 novembro 2025 - 08h30Da redação    atualizado em 15/11/2025 às 08h36
Foto: Insituto Cultural Chamamé MSFoto: Insituto Cultural Chamamé MS  

Campo Grande tem um sábado (15) cheio de atrações para todos os gostos, com programação que começa cedo e se estende até a noite. O fim de semana ganha clima natalino com a chegada do Papai Noel no Shopping Norte Sul Plaza, enquanto o Festival Curta Campo Grande oferece cinema, oficinas e a aguardada cerimônia de premiação.

A cidade também recebe música regional na Feira São Bento e um encontro de rock, soul e blues com NAIP e Cassino Boogie. 

Sábado

Chegada do Papai Noel – Shopping Norte Sul Plaza: O bom velhinho chega com uma programação especial: pintura infantil, oficinas, apresentação da Banda da PM e o tradicional cortejo de Natal. Horários:

  • Local: Norte Sul Plaza
  • Horário: Atividades 16h; cortejo 18h

Festival Curta Campo Grande – O sábado amplia a programação com sessões documentais, mostra acessível, atividades formativas e a Mostrinha, dedicada ao público infantil. A noite encerra o festival com a cerimônia de premiação, seguida de show e confraternização entre realizadores e público. 

  • Horários: a partir das 14h
  • Locais: Teatro do Mundo e Casa de Cultura
  • Entrada: gratuita

Feira São Bento - A edição do mês reúne o “Encontro dos Chamamezeiros”, com música regional, dança e gastronomia típica, em um ambiente tradicional e acolhedor.

  • Horário: 18h às 22h
  • Local: Praça República do Líbano – Av. Primeiro de Maio, 400 – Jardim São Bento
  • Entrada: gratuita

NAIP + Cassino Boogie - Duas das bandas mais marcantes da cena sul-mato-grossense dividem o palco em um encontro inédito que celebra rock, soul, funk e blues. O show também marca o aniversário do baterista Deco, da NAIP, em uma noite especial para fãs e amigos.

  • Horário: 18h30 às 23h59
  • Local: Sunset Growler – Av. Afonso Pena, 5668 – Chácara Cachoeira
  • Entrada: R$ 60 

Vem Garimpar - A edição deste sábado acontece na Plataforma Cultural, reunindo 21 brechós e mais de 80 araras com peças selecionadas para quem busca achados especiais.

  • Horário: 8h às 15h
  • Local: Avenida Calógeras, 3.015 – Centro
  • Entrada: gratuita

 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Solenidade de abertura da inspeção -
Justiça
Corregedoria Nacional acompanha rotinas administrativas e judiciais do TJMS em inspeção
Domingo é dia de dar risada com Rodrigo Marques e aproveitar as festas em Campo Grande
Fim de Semana
Domingo é dia de dar risada com Rodrigo Marques e aproveitar as festas em Campo Grande
Sábado tem shows para todos os gostos em Campo Grande; confira
Fim de Semana
Sábado tem shows para todos os gostos em Campo Grande; confira
Fim de semana em Campo Grande tem humor, música, fé e celebração; confira
Fim de Semana
Fim de semana em Campo Grande tem humor, música, fé e celebração; confira
Bienal
Fim de Semana
Capital tem sábado repleto de cultura, gastronomia e diversão para todas as idades; confira
Michel Teló
Fim de Semana
Michel Teló e programação especial do Dia das Crianças movimentam fim de semana na Capital
Dieguinho
Fim de Semana
Agenda de domingo tem Bienal do Livro, pagode com Dieguinho e Yulepalooza
Léo & Raphael estarão no Tendel Agroplay
Fim de Semana
Agenda de sábado tem Almir Sater, Tendel Agroplay e espetáculos de teatro
Cultura, música e diversão agitam o sábado em Campo Grande
Fim de Semana
Cultura, música e diversão agitam o sábado em Campo Grande
Campo Grande tem fim de semana repleto de atrações culturais gratuitas e shows
Fim de Semana
Campo Grande tem fim de semana repleto de atrações culturais gratuitas e shows

Mais Lidas

Local do crime -
Justiça
'Bafo' é julgado por envolvimento em assassinato ocorrido em 2022 no Aero Rancho
Reprodução
Cidade
Prefeitura convoca familiares de sepultados no Cemitério Santo Amaro
VÍDEO: Policial militar tira a própria vida após tentar matar a esposa a tiros
Polícia
VÍDEO: Policial militar tira a própria vida após tentar matar a esposa a tiros
Atenção: Notícias sobre bandidos disfarçados de vendedores de colchões são falsas
Polícia
Atenção: Notícias sobre bandidos disfarçados de vendedores de colchões são falsas