Com entrada gratuita, Festa Junina da Esplanada será neste sábado (22)

Com a comercialização de peças artesanais, barracas e música regional, a 2ª edição da Festa Junina da Esplanada acontece neste sábado (22), a partir das 16 horas, com entrada gratuita. O arraial apresenta o show da dupla formada pelos músicos Nicholas Silva e Gustavo Villarinho, que reproduzem os clássicos do forró, além de setlist dos djs locais Afropaty, Jubba e Amuscaria.

Esse ano o Arraiá terá quadrilha, com direito a casamento junino, organizada pelos produtores do evento. Para as crianças, a Festa Junina também vai oferecer área kids. Mais de 50 artesãos participam do evento, expondo e comercializando suas peças. O evento também vai contar com decoração temática, assinada por Bruno Andraguel, além de praça de alimentação, recheada de comidas típicas e opções veganas.

De acordo com a produtora da festa, Kite Santana, a Feira Coletiva São Chico é a concentração de diversas manifestações gastronômicas e artísticas em um espaço democrático e acessível. “Desde 2013 o objetivo principal é resgatar o culto à arte da gastronomia e outras vertentes artísticas, da pintura à fotografia, da poesia ao artesanato, valorizando os produtores locais”, afirma.

O evento estará recolhendo doações de alimentos que serão destinados à Casa Satine, uma organização não governamental (ONG) de acolhimento à comunidade LGBT+ da Capital.

A Festa é realizada pela Feira Coletiva São Chico, com co-realização do Ponto Bar, e apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, da Polícia Militar, da Guarda Municipal e da Associação dos Moradores do Cabreúva.

Serviço

2ª edição da Festa Junina da Esplanada Ferroviária

Local: Rua Dr. Temístocles, Centro.

Horário: A partir das 16h

Entrada gratuita.

