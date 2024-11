Domingão tem show do Dudu Nobre, Pagode na Pele e espetáculo

DOMINGO

Circo Maximus - O Circo Maximus está oferecendo meia-entrada em todos os setores nesta última semana de sua passagem por Campo Grande. Tem sessão às 16h, 18h e 20h, na Av. Duque de Caxias, próximo ao aeroporto. Entrada: a partir de R$ 20.

Dudu Nobre - O sambista vem a Campo Grande para se apresentar no MS Ao Vivo. Quem abre o show são as Pérolas Negras, com os artistas Silveira, Dovalle e Dany Cristinne. Começa às 17h, no Parque das Nações Indígenas. Entrada é gratuita.

Espetáculo “O Bem Amado” - O Grupo Fulano di Tal apresenta o espetáculo “O Bem Amado”, seguido de uma roda de conversa, como parte da programação da 10ª Mostra Fulano di Tal de Teatro. A partir das 18h, na Sede do Grupo Fulano di Tal, localizado na Rua Rui Barbosa, 3099. Entrada é gratuita.

Pagode na Pele - O grupo “Na Pele” recebe a carioca Isa Ramos e promete o melhor do pagode no Ponto Bar. A partir das 18h, no Ponto Bar, localizado na Rua Dr. Temístocles, 103. Entrada é gratuita até 21h.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também