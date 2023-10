Domingão! Veja o que acontece na Capital

Hoje é domingo! A Cidade Morena tem uma programação para este domingão (1º). Confira os eventos:

Semana do Cinema - Terceiro dia da super promoção! Começou na quinta (28) e vai até 4 de outubro. No UCI e Cinépolis o preço é de R$ 12. No Cinemark é R$ 12,90.

Laço Comprido Acrissul - Para os amantes do Laço, a segunda etapa do Laço Comprido Acrissul vai acontecer neste fim de semana nos dias 29, 30 e 01, no Parque de Exposições Laucídio Coelho a partir das 07h00. Com a finalidade de resgatar e preservar a cultura, esporte e lazer, bem como fomentar a equinocultura do Estado, o evento terá entrada e estacionamento gratuitos, competições e baile carapé durante os três dias do evento a partir das 12h00. Saiba mais!

Benção dos Animais - Em comemoração ao Santo Protetor dos Animais, São Francisco de Assis, celebrado em 4 de outubro, neste domingo, a Comunidade São Francisco de Assis fará a benção dos animais. Leve seu bichinho de estimação. Começa às 10h, na Comunidade São Francisco de Assis, na Rua Manoel da Nóbrega, 287. Entrada é gratuita.

Churrascada Dançante - Para encerrar a Semana da Pessoa Idosa, o Asilo São João Bosco realiza a Churrascada Dançante, de costela e carne assada, no modelo "self-service" e sobremesa. O evento contará com a apresentação da dupla Tiago e Miguel e da banda de chamamé formada por voluntários. Crianças até 7 anos não pagam. A partir das 11h30, no salão de Festas do Asilo São João Bosco, na Av. Oceania, 66. Entrada: R$ 50, por pessoa.

Sardinhada do Clube Estoril - A 18° edição da sardinhada de cozinha portuguesa será neste final de semana. Crianças de até 7 anos não pagam. A compra pode ser feito na secretaria do Clube Estoril ou pelo whatsapp (67) 9604-7643. Começa às 12h, no Clube Estoril. Entrada: R$ 50, por pessoa.

Espaço Sesc - A CiaHabiliDoces encanta a família com um espetáculo divertido, utilizando pernas de pau, palhaçaria, acrobacia, músicas e diversos personagens. A apresentação terá duas sessões. Será às 15h e 16h30, no Espaço Sesc do Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Arena MS - A 10° edição da Feira Cultural Arena MS trará a comemoração do Dia das Crianças com recreação infantil e show musical da turma do Batucano Histórias. Em seguida, em celebração ao aniversário do Mato Grosso do Sul, Érika Espíndola e banda animam a noite, com repertório autoral que homenageiam artistas sul-mato-grossenses. A feira terá 65 expositores nas áreas de alimentação, empório, moda, acessórios, colecionáveis, papelaria criativa, produtos pets e muito mais. O evento também terá feira de adoção de pets e arrecadação de brinquedos para doação. Começa às 17h, Rua Marquês do Lavradio, 399. Entrada é gratuita.

Arena MS Cultural - Todo primeiro domingo do mês tem o evento! Vai ter mais de 60 expositores, Batucando Histórias divertindo a molecada e muito mais. Será às 17h às 21H, na Rua Marquês de Lavradio, 399. Entrada é gratuita.

Pôr do Samba - A edição do Pôr do Samba deste final de semana é especial. O evento será em comemoração aos 17 anos de Top Samba, com muito pagode e alegria. Começa às 17h, no Severina Bar. Entrada: a partir de R$ 20, pelo whatsapp (67) 99331-4249.

Pagode da Nuala - Em mais uma edição de Pagode da Nuala, os DJ Mari Ogatha, Leo Subtil e Made In Samba animam o domingo. No evento, haverá flash tattoo e promoções de cerveja, caipirinha e fitzgerald. Será às 18h, no Ponto Bar, localizado na Rua Temistócles, 103. Entrada: a partir de R$ 10, pelo site.

SECO - Em comemoração aos 20 anos de Fulano di Tal, o grupo apresenta o espetáculo cênico colaborativo "SECO", em que dois atores entram em cena como interpretes de si mesmo e do outro, discutem afetos, dores, alegrias, passam pelo amor, ódio e pela guerra. A classificação é de 16 anos. Começa às 19h30, no Fulano di Tal. Entrada: R$ 40, na hora e R$ 20, antecipado, ingressos pelo whatsapp (67) 98129-7263.

