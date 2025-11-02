Menu
Menu Busca domingo, 02 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Fim de Semana

Domingo é dia de dar risada com Rodrigo Marques e aproveitar as festas em Campo Grande

O JD1 separou alguns dos melhores eventos da cidade para você se divertir; confira

02 novembro 2025 - 09h41Brenda Assis

Domingou com show de stand-up em Campo Grande e outros eventos que prometem agitar a Capital. Confira: 

Domingo (2)

Capivas Cervejaria - A noite de domingo fica ao embalo de DJ Chico – A partir das 18h. Entrada free

Rodrigo Marques – Teatro Dom Bosco - Humorista Rodrigo Marques retorna a Campo Grande com o stand-up 'Novo Show'. Comédia sarcástica e observações da realidade. Horário: 18h30 | Ingressos disponíveis no Z1 Evento

Feira Borogodó - Em celebração ao Mês da Consciência Negra, a Feira Borogodó realiza uma edição especial com apresentações da DJ Afro Queer, do projeto Umoja, do Baile do Silveira e do Grupo Sampri. Horário: 9h às 15h. Local: Praça do Coophafé – Rua das Garças, 3164. Entrada: Gratuita.

Encantos do Pantanal - Espetáculo de danças folclóricas que celebra a natureza e a cultura pantaneira em corpo, fé e imaginação, unindo tradição e arte em uma experiência cênica sensível e vibrante. Horário: 19h30. Local: Teatro Glauce Rocha. Entrada: Gratuita.

7º Casa Aberta Contações - O Grupo Casa Coletivo de Artistas apresenta uma nova montagem da história A Ursinha Pelúcia, com muita música, coreografias e encantamento para toda a família. Horário: 16h. Local: Grupo Casa – Rua Visconde de Taunay, 306, Amambaí. Entrada: Gratuita.

I Encontro Nacional de LADS Brasil - O evento reúne fãs do jogo Love and Deepspace para um dia de troca, diversão e conexão entre integrantes da comunidade gamer. Horário: 14h.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Sábado tem shows para todos os gostos em Campo Grande; confira
Fim de Semana
Sábado tem shows para todos os gostos em Campo Grande; confira
Fim de semana em Campo Grande tem humor, música, fé e celebração; confira
Fim de Semana
Fim de semana em Campo Grande tem humor, música, fé e celebração; confira
Bienal
Fim de Semana
Capital tem sábado repleto de cultura, gastronomia e diversão para todas as idades; confira
Michel Teló
Fim de Semana
Michel Teló e programação especial do Dia das Crianças movimentam fim de semana na Capital
Dieguinho
Fim de Semana
Agenda de domingo tem Bienal do Livro, pagode com Dieguinho e Yulepalooza
Léo & Raphael estarão no Tendel Agroplay
Fim de Semana
Agenda de sábado tem Almir Sater, Tendel Agroplay e espetáculos de teatro
Cultura, música e diversão agitam o sábado em Campo Grande
Fim de Semana
Cultura, música e diversão agitam o sábado em Campo Grande
Campo Grande tem fim de semana repleto de atrações culturais gratuitas e shows
Fim de Semana
Campo Grande tem fim de semana repleto de atrações culturais gratuitas e shows
Foto: Unsplash
Fim de Semana
Dança do ventre, desfile de moda e 'pagodin'; veja a agenda cultural deste sábado
Feira Ziriguidum
Fim de Semana
Sábado é dia de Feira com mais de 180 expositores e Pantanal Fashion Week; confira

Mais Lidas

Eduardo Costa -
Cultura
É hoje! Eduardo Costa faz show com entrada gratuita na Expogenética MS na Capital
Ilustrativa
Polícia
AGORA: Adolescente de 17 anos morre afogado em lagoa de Campo Grande
Ilustrativa
Polícia
Homem morre dormindo após almoço em Campo Grande
Foto -
Polícia
VÍDEO - Operação da PM contra motos barulhentas no Nova Lima lota guincho