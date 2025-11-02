Domingo é dia de dar risada com Rodrigo Marques e aproveitar as festas em Campo Grande

Domingou com show de stand-up em Campo Grande e outros eventos que prometem agitar a Capital. Confira:

Domingo (2)

Capivas Cervejaria - A noite de domingo fica ao embalo de DJ Chico – A partir das 18h. Entrada free

Rodrigo Marques – Teatro Dom Bosco - Humorista Rodrigo Marques retorna a Campo Grande com o stand-up 'Novo Show'. Comédia sarcástica e observações da realidade. Horário: 18h30 | Ingressos disponíveis no Z1 Evento

Feira Borogodó - Em celebração ao Mês da Consciência Negra, a Feira Borogodó realiza uma edição especial com apresentações da DJ Afro Queer, do projeto Umoja, do Baile do Silveira e do Grupo Sampri. Horário: 9h às 15h. Local: Praça do Coophafé – Rua das Garças, 3164. Entrada: Gratuita.

Encantos do Pantanal - Espetáculo de danças folclóricas que celebra a natureza e a cultura pantaneira em corpo, fé e imaginação, unindo tradição e arte em uma experiência cênica sensível e vibrante. Horário: 19h30. Local: Teatro Glauce Rocha. Entrada: Gratuita.

7º Casa Aberta Contações - O Grupo Casa Coletivo de Artistas apresenta uma nova montagem da história A Ursinha Pelúcia, com muita música, coreografias e encantamento para toda a família. Horário: 16h. Local: Grupo Casa – Rua Visconde de Taunay, 306, Amambaí. Entrada: Gratuita.

I Encontro Nacional de LADS Brasil - O evento reúne fãs do jogo Love and Deepspace para um dia de troca, diversão e conexão entre integrantes da comunidade gamer. Horário: 14h.

