Domingo é dia de feiras e show do Zeca Baleiro e Chico Cesar em Campo Grande

DOMINGO

Feira Cultural - A segunda edição da Feira Cultural do Bairro Coronel Antonino acontece neste domingo. O evento terá expositores de artesanato, bazar, gastronomia e brechó. Das 8h às 16h, na Rua Irlanda, 326. Entrada é gratuita.

Feira Bolívia - O amor está no ar na feira cultural da Praça Bolíva. No palco, a banda Skuderia, banda James Rock, o rapper General R3, a banda Linha de Fuga, Dani Macilla com a dança, o músico Paulinho Manassés, o compositor Renato Jackson e a Banda Blue Easy, animam o evento. A parte cênica fica por conta do Grupo Teatro Imaginário Maracangalha com o espetáculo Tragicomédia de Dom Cristóvão e Sinhá Rósinha. A partir das 9h, na Rua das Garças com a Barão da Torre. Entrada é gratuita.

Garimpasso - A edição de “Despedida do Verão”, do Garimpasso, acontece neste domingo. O evento reunirá diversos brechós expositores para você garantir aquele garimpo no precinho antes da estação mais quente do ano acabar. Será das 15h às 20h, na Travessa Mirassol, 123. Entrada é gratuita.

Festa Junina da Associação Okinawa de Campo Grande - A comunidade Okinawa convida a todos para curtir a tradicional Festa Junina no melhor jeito caipira. O público ainda poderá se deliciar com sopa de cabrito, sobá, espetinho e arroz carreteiro. Começa às 17h, na Rua dos Barbosas, 110. Entrada é gratuita.

Zeca Baleiro e Chico Cesar - Esta edição do MS ao Vivo vai ser de muita MPB e música regional. O cantor e compositor Zeca Baleiro subirá ao palco com Chico César, apresentando seu novo álbum ‘Ao Arrepio da Lei’. A abertura fica por conta de Jerry Espíndola, com o show 40 Tons. A partir das 17h, no Parque das Nações Indígenas. Entrada é gratuita

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também