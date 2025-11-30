Menu
Menu Busca domingo, 30 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Fim de Semana

Domingo tem atrações culturais para todos os gostos em Campo Grande

A cidade recebe shows, karaokê e circo em uma programação espalhada por vários pontos

30 novembro 2025 - 09h49Sarah Chaves
Foto: Redes sociaisFoto: Redes sociais  
Dr Canela

Campo Grande terá neste domingo (30) uma programação cultural variada, com shows ao ar livre, opções gratuitas para toda a família e atrações que vão do rock ao circo. A agenda reúne apresentações especiais, karaokê e espetáculos que movimentam diferentes pontos da cidade.

PONTOKÊ – Fechando o findi, o Pontokê faz a boa de quem se garante no gogó. Reúna a galera e solte o talento cantando clássicos no karaokê mais amado da cidade.
Horário: 20h
Local: Rua Temístocles, 103 – Esplanada Ferroviária
Entrada: Free

Bando do Velho Jack – 30 Anos – Para celebrar três décadas de trajetória, o Bando do Velho Jack realiza um show gratuito ao ar livre, reunindo músicas marcantes e atraindo fãs de várias gerações.
Horário: 17h
Local: Concha Acústica Helena Meireles – Parque das Nações
Entrada: Gratuita

Circo Rhoney Espetacular – A Praça do Rádio recebe o Circo Rhoney Espetacular, atração do Natal dos Sonhos 2025, com espetáculo que reúne acrobacias, malabarismo, música, banda ao vivo e elementos cênicos. As apresentações reforçam o acesso democrático à cultura e seguem até 25 de dezembro.
Horário: Quarta a sábado
Local: Praça do Rádio
Entrada: Gratuita

Reportar Erro
Dr Canela
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Edemir Rodrigues
Fim de Semana
Sábado em Campo Grande tem abertura do Natal e shows para todos os gostos
chef Henrique Soares
Cultura
Chef pantaneiro recebe Selo Made in Pantanal
Lei autoriza Estado a contratar crédito de R$ 950 milhões com o Banco do Brasil
Geral
Lei autoriza Estado a contratar crédito de R$ 950 milhões com o Banco do Brasil
Feira Bosque da Paz é um dos eventos do domingo
Fim de Semana
Feira no Bosque, Festival do Japão e Afonso Padilha animam o domingo em Campo Grande
Foto: Insituto Cultural Chamamé MS
Fim de Semana
Chamamé e chegada do Papai Noel marcam programação deste sábado
Solenidade de abertura da inspeção -
Justiça
Corregedoria Nacional acompanha rotinas administrativas e judiciais do TJMS em inspeção
Domingo é dia de dar risada com Rodrigo Marques e aproveitar as festas em Campo Grande
Fim de Semana
Domingo é dia de dar risada com Rodrigo Marques e aproveitar as festas em Campo Grande
Sábado tem shows para todos os gostos em Campo Grande; confira
Fim de Semana
Sábado tem shows para todos os gostos em Campo Grande; confira
Fim de semana em Campo Grande tem humor, música, fé e celebração; confira
Fim de Semana
Fim de semana em Campo Grande tem humor, música, fé e celebração; confira
Bienal
Fim de Semana
Capital tem sábado repleto de cultura, gastronomia e diversão para todas as idades; confira

Mais Lidas

Peugeout bateu com violência na mureta
Trânsito
AGORA: Passageiro de carro morre em acidente com mureta na Avenida Gunter Hans
Secretária Márcia Hokama
Geral
Secretária de Fazenda de Campo Grande estaria nos EUA sem planejar retorno
Imagens encaminhadas para a reportagem mostram a vítima caída na rua
Polícia
AGORA: Homem é baleado no Danúbio Azul, em Campo Grande
Ele foi preso dentro do shopping
Polícia
VÍDEO: 'Papai Noel' é preso por estupro em shopping