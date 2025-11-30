Domingo tem atrações culturais para todos os gostos em Campo Grande

Campo Grande terá neste domingo (30) uma programação cultural variada, com shows ao ar livre, opções gratuitas para toda a família e atrações que vão do rock ao circo. A agenda reúne apresentações especiais, karaokê e espetáculos que movimentam diferentes pontos da cidade.

PONTOKÊ – Fechando o findi, o Pontokê faz a boa de quem se garante no gogó. Reúna a galera e solte o talento cantando clássicos no karaokê mais amado da cidade.

Horário: 20h

Local: Rua Temístocles, 103 – Esplanada Ferroviária

Entrada: Free

Bando do Velho Jack – 30 Anos – Para celebrar três décadas de trajetória, o Bando do Velho Jack realiza um show gratuito ao ar livre, reunindo músicas marcantes e atraindo fãs de várias gerações.

Horário: 17h

Local: Concha Acústica Helena Meireles – Parque das Nações

Entrada: Gratuita

Circo Rhoney Espetacular – A Praça do Rádio recebe o Circo Rhoney Espetacular, atração do Natal dos Sonhos 2025, com espetáculo que reúne acrobacias, malabarismo, música, banda ao vivo e elementos cênicos. As apresentações reforçam o acesso democrático à cultura e seguem até 25 de dezembro.

Horário: Quarta a sábado

Local: Praça do Rádio

Entrada: Gratuita

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também