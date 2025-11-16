Menu
Feira no Bosque, Festival do Japão e Afonso Padilha animam o domingo em Campo Grande

Confira a agenda do JD1 para hoje

16 novembro 2025 - 09h41Brenda Assis
Feira Bosque da Paz é um dos eventos do domingoFeira Bosque da Paz é um dos eventos do domingo   (FCMS)

Encerrando o final de semana de eventos, o domingo (16) tem feiras, stand-up e mais um dia do Festival do Japão em MS. Confira a agenda do JD1 para hoje.

Domingo 

Cerrado Abierto – Mostra de Danças Contemporâneas - A programação se encerra com o espetáculo “Código Genético”, de Ariane Nogueira, que propõe uma imersão afrofuturista sobre corpo, memória e ancestralidade. O evento termina com a performance Ecoball, reunindo artistas sul-mato-grossenses e convidados.

Horário: a partir das 15h
Local: Teatro Aracy Balabanian e Centro Cultural José Octávio Guizzo
Entrada: gratuita

5º Festival do Japão em MS - No último dia, o festival reúne apresentações de taiko, cosplay, culinária oriental e o tradicional concurso de karaokê anime, fechando a edição com programação intensa.

Horário: 11h às 21h
Local: Bosque Expo – Av. Cônsul Assaf Trad, 4.796
Entrada: 1 kg de alimento não perecível

Feira Bosque da Paz - A manhã de domingo terá edição especial da feira cultural, com Black Week, descontos, gastronomia variada e música ao vivo ao longo do dia.

Horário: 9h às 15h
Local: Rua Kame Takaiassu – Carandá Bosque
Entrada: gratuita

Festival Techno na Rua - 3 anos - O projeto que ocupou as ruas de Campo Grande com música, arte e resistência chega à 10ª edição com um festival especial de 13 horas de programação. A atração principal é Acid Asian, referência do hard techno brasileiro com passagens por grandes festivais nacionais e internacionais.

Horário: 9h às 22h
Local: Plataforma Cultural
Entrada: gratuita

Afonso Padilha - O humorista volta a Campo Grande com seu novo solo, em que aborda cotidiano, relacionamentos, vida adulta e situações pessoais com o humor irônico e o ritmo característico que marcaram sua trajetória. A apresentação será no Teatro Dom Bosco, um dos espaços culturais mais tradicionais da cidade.

Horário: 18h
Local: Teatro Dom Bosco
Entrada: a partir de R$ 127

