Fim de semana tem feira de brechós, Grito de Carnaval e Patati Patatá na Capital

Um dos últimos 'sextou' do ano está cheio de atrações em Campo Grande. Tem Batalha de Bandas, Feira do Bosque, o primeiro grito de Carnaval da Capital, feira de brechós e espetáculos de dança. A Cidade do Natal também é uma das principais atrações para este fim de ano. Confira a Agenda Cultural do JD1!

SEXTA-FEIRA

Cantata natalina - A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras reúne seis corais de Campo Grande para a 3ª edição da Cantata Natalina da ASL. A cantata terá como repertório músicas populares de Natal, como Noche de Paz e Hallelujah. A partir das 19h, no Auditório da sede da ASL, localizado na Rua 14 de julho, 4653. Entrada é gratuita.

Banda Santo de Casa - A reinauguração do bar conta com a banda de rock clássico, Santo de Casa. Começa às 19h, no Barô Bar, localizado na Rua da paz, 201. Entrada é gratuita.

Caravana Coca-Cola - Papai Noel e sua trupe passeiam por Campo Grande em caminhões iluminados. Os veículos da caravana trazem atrações com efeitos visuais e sensoriais. Uma novidade será a presença de uma orquestra com quatro integrantes (dois violinistas, um violoncelista e um trompetista). A partir das 19h, a saída do Comper Itanhangá e chegada na Fábrica da Coca-Cola FEMSA, na Avenida Gury Marques. Entrada é gratuita.

Batalha de Bandas - O festival chega à 10ª edição com muita música autoral de MS. Entre os participantes, estão as bandas Frenezi, Dona Nohrma, Insana Corte, Realeza MS. A partir das 20h, no Blues Bar. Entrada: a partir de R$ 20, pelo site no Sympla.

Santa Luzia - Depois de uma semana de atividades religiosas, a 55ª Festa de Santa Luzia terá quermesse. Está marcado para às 20h, na Paróquia Santa Luzia, localizada na Rua Santa Madalena, 296. Entrada é gratuita.

SÁBADO

Desapega CG - A última edição do ano do Desapega CG terá mais de cem expositores, com roupas, calçados, acessórios, livros, plantinhas, itens de casa e decoração a preços acessíveis. Será das 8h às 16h, no Parque Ayrton Senna. Entrada é gratuita.

Evento social para jovens - O evento oferece inscrições de cursos gratuitos, oficina de dança, triagem para atendimento psicológico e agendamento para Registro Geral. No local também terá touro mecânico, pula-pula e paredão de escalada aos participantes. Será das 13h às 17h, na Praça em frente a Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) Jardim Carioca. Entrada é gratuita.

Festa do Tira Mofo - Para quem já pensa em Carnaval, a sugestão é o primeiro grito de Carnaval do Bloco As Depravadas com a Festa do Tira Mofo. Começa às 16h, na Escola de Samba Vila Carvalho, localizada na Av. Joaquim Manoel de Carvalho, 395. Entrada: R$ 20.

Grito de Carnaval - O primeiro grito de Carnaval de Campo Grande chega com apresentações de sambistas como Tatti Santana, Cristiano Negão, Miltinho Marrom e muito mais. A partir das 18h, na Quadra da Escola de Samba Unidos da Vila Carvalho. Entrada: ingressos por R$ 20.

Ratto - Celebrando 20 anos de carreira, o cantor volta a Campo Grande com seu show acústico. A partir das 18h, no Sunset Growler Station. Entrada: a partir de R$ 40, pelo site no Sympla.

Espetáculo “A Fantástica Fábrica de Chocolates” - Em cerca de duas horas, o espetáculo traz mais de 20 coreografias em montagem que une mais de 50 bailarinos e diversas modalidades de dança. Inspirado no clássico, “A Fantástica Fábrica de Chocolates”, o espetáculo conta a aventura de cinco crianças que visitam a incrível fábrica. Começa às 19h, no Teatro Glauce Rocha. Ingressos: disponíveis no site pelo Sympla.

Patati Patatá - Os conhecidos palhaços da televisão vêm a Campo Grande para animar a Cidade do Natal. Começa às 20h, na Vila Morena, altos da Avenida Afonso Pena. Entrada é gratuita.

DOMINGO

Feira Cultural Sagarana - A 2ª edição do evento traz atrações musicais, dança cigana, carretão. O Papai Noel também chega no evento cultural e vai distribuir doces e tirar fotos com as crianças. Será das 9h às 15h, na Praça Antônio Papi Neto, localizada na Tv. Pacaty, 16. Entrada é gratuita.

Defesa pessoal - Aulão intensivo de defesa pessoal ministrado pela experiente lutadora e organizadora Thais Maia. A aula será voltada exclusivamente para mulheres, gays, travestis e demais pessoas que enfrentam violência de gênero ou orientação. Homens cis héteros não serão atendidos. A partir das 9h, na Rua Pedro Celestino, 1720 - sala B. Entrada é gratuita, com inscrições pelo WhatsApp (67) 99116-0711.

Feira do Bosque - Na edição de Natal, a tradicional feira tem dois dias no Bosque da Paz. Os organizadores prometem cultura, gastronomia, música e encantamento no clima mais especial do ano. Será das 9h às 15h, na Rua Kame Takaiassu com Rua das Folhagens. Entrada é gratuita.

Feira de Brechós - A feira de brechós Cool Stuff tem 17 brechós e um acervo com mais de três mil peças selecionadas, desde o vintage até o atual. Será das 17h às 22h, na Capivaras Cervejaria. Entrada é gratuita.

Samba na Praça do Preto Velho - Além de roda de samba Brasilis com Ariadne, Luci e Isa Ramos, o evento conta com artesanato, gastronomia, capoeira do Mato Samba de Roda. A partir das 17h, na Praça do Preto Velho. Entrada é gratuita.

Som da Concha - O último do ano tem apresentações da cantora Gio Resquin com o show “Brasiguaia”, e o grupo Falange da Rima com o espetáculo “Falange da Rima Homenageia a Música de MS”. A partir das 18h, na Concha Acústica Helena Meirelles, Parque das Nações Indígenas. Entrada é gratuita.

