Fim de semana tem Feira do Vinil, exposição e parques para as crianças na Capital

Este fim de semana será de feriado da Independência do Brasil, celebrado neste sábado (7). Em Campo Grande terá Feira do Vinil e aniversário da Feira Ziriguidum, espetáculo teatral "A Hora da Estrela", Porco no Rolete do CTG (Centro de Tradições Gaúchas) Tropeiros da Querência, e muita programação especial para a criançada em shoppings da Capital. Veja:

SEXTA-FEIRA

Gloob Space Jump - Com 3 mil metros quadrados, este é o maior parque inflável da América Latina. A atração conta com paredes de escalada, tobogãs, circuito, pula-pula e espaço baby. Para os adultos, tem o Cantinho do Papai, com lounge, praça de alimentação e chopp. Funciona das das 10h às 22h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada: ingressos a partir de R$ 49,90 pelo site.

A Floresta – O brinquedo conta com um circuito em que as crianças podem escorregar em um tronco de árvore, subir em passarelas, montar em um elefante, passar por baixo de uma girafa e ainda tirar foto com um gorila gigante. A atração é aberta a crianças com até 13 anos. Das 10h às 22h, no Shopping Campo Grande. Entrada: ingressos a partir de R$ 35, no local. Aniversariantes e pessoas com deficiência pagam meia entrada.

“Procedimento #6” - O espetáculo explora os limites entre o real e imaginário, fundindo dança e tecnologia em uma obra criada durante a pandemia. Jackeline Mourão e Reginaldo Borges são bailarinos da Cia Dança urbana e conduzem uma performance que revisita o passado a partir dos gestos do presente. Está marcado para às 19h, no Sesc Teatro Prosa, localizado na Rua Anhanduí, 200. Entrada é gratuita, com retirada antecipada de ingressos.

MS Fashion Week - A MS Fashion Week encerra sua temporada nesta sexta-feira com um grande evento que inclui desfiles de estilistas nacionais e regionais, apresentações musicais e exposições de moda. A atriz Isabela Godinho também fará uma participação especial. A partir das 19h, no Shopping Campo Grande. Entrada: a partir de R$ 25.

Samba Amor e Caos – Toda sexta-feira tem Samba Amor e Caos, com o melhor do samba de raiz e pizzas saborosas no Pizza Pub. A partir das 19h, na Pizza Pub, localizada na Rua 14 de julho, 2553. Entrada é gratuita.

Bailão da Independência - Na véspera do feriado, o Clube União dos Sargentos realiza o tradicional Bailão da Independência, com apresentações dos grupos Laço de Ouro, Eco do Pantanal e Chama Campeira. A partir das 19h, no Clube União dos Sargentos. Entrada: a partir de R$ 25.

Drag Super com Shannon Skarllet - A festa drag de Campo Grande traz neste mês a carioca Shannon Skarllet, participante da primeira temporada do Drag Race Brasil, como atração principal! O evento também contará com performances de Pam Vênus, Afrodite Fetake, LadyAfro, Vaiola Mendes, Bruandra Guel e Andrômeda Black. A partir das 19h, no Ponto Bar. Entrada: a partir de R$ 20.

A Hora da Estrela - O espetáculo é uma realização do Arrebol Cultural e promete um mergulho profundo no universo sensível e desolador de Macabéa, personagem icônica de Clarice Lispector, oferecendo uma experiência intensa e poética ao público. A partir das 20h, no Teatro Allan Kardec. Entrada: ingressos a partir de 40 reais, no site.

SÁBADO

Feira do Vinil - Nesta edição, a tradicional feira de discos tem 10 expositores e animação do DJ Amarelo Drama. Das 7h às 17h, na Av. 14 de Julho, 2749. Entrada é gratuita.

Desfile de 7 de Setembro - O tradicional desfile em comemoração ao Dia da Independência do Brasil reunirá cerca de quatro mil integrantes das Forças Armadas, forças de segurança pública, estudantes e organizações civis. O evento deve atrair público de aproximadamente 10 mil pessoas. A partir das 8h, a concentração será na Av. Afonso Pena com a R. 13 de Maio. Entrada é gratuita.

Exposição Sofrência - Inspiradas na música sertaneja, a exposição apresenta a arte popular, através de pinturas que retratam cenas do cotidiano. São 72 obras, que retratam ambientes domésticos e ruas das cidades, numa narrativa entremeada por versos de grandes nomes do sertanejo, como Maiara e Maraísa, e Cristiano Araújo. Das 15h às 16h, tem visita temática com educadores, que percorrem a exposição com o público. Será das 8h às 18h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo. Entrada é gratuita.

Pátio Central - O shopping tem programação o dia todo. Para a criançada, tem playground das 9h às 16h, com pintura facial a partir das 16h e espetáculo “Tindo lê lê” Edu brincante às 15h. Para os adultos, o happy hour sertanejo vai das 11h30 às 15h, com animação da dupla Augusto e Leandro. Será das 9h às 16h, no Shopping Pátio Central. Entrada é gratuita.

Oficina de crochê - O Shopping Norte Sul Plaza oferece oficina de artesanato criativo de amigurumi. Para participar, é necessário se inscrever antecipadamente pelo link e, no dia da oficina, levar dois quilos de alimentos não perecíveis, que serão direcionados ao projeto social Trupe do Reino. Será das 14h às 17h, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada: 2 kg de alimento não perecível, com inscrição pelo site.

Feira Arte com Missão - A feira promete ser ponto de encontro para quem gosta de culinária oriental. O evento, que acontece todo primeiro sábado do mês, tem várias comidas típicas, além de pratos japoneses e coreanos. Será das 15h às 20h, na Rua São Geraldo, 243. Entrada é gratuita.

Happyzinho - A festa de pagode Happyzinho comemora dois anos com uma edição especial, trazendo o grupo Samba 404 e DJ Giovani Martins para agitar a tarde. A partir das 16h, na ArenaMS, localizada na Rua Marquês de Lavradio, 399. Entrada: conferir no local.

Feira Ziriguidum - Além dos tradicionais expositores, a edição que celebra 1 ano da Ziriguidum chega com apresentação dos Brô Mc’s, Silveira, Beca Rodrigues e teatro infantil Imaginário Maracangalha. Será das 16h às 22h, na Praça do Preto Velho. Entrada é gratuita.

Pagode do Balejo com Samba de Dom - O Arena Sunset será palco de uma noite animada com o grupo Samba de Dom, direto de São Paulo, e ainda contará com shows do Grupo Diz Aí e DJ Jackson Seballo. A partir das 17h, na Arena Sunset. Entrada: a partir de R$ 50.

Festival “No Bueiro” - O 1º Festival No Bueiro, que valoriza a dança e os artistas de Mato Grosso do Sul, chega à última edição. A programação inclui música e apresentações de dança. O evento contará com intérpretes de Libras e acessibilidade física. Das 18h às 23h, no Eden Beer, localizado na Av. Mato Grosso, 68. Entrada é gratuita.

Contação de história "A Menina, a Mãe e a Lua" - A história explora o amor e o cuidado entre mãe e filha, homenageando Helena Meirelles e Chiquinha Gonzaga, importantes figuras da música brasileira. A partir das 19h, no Ateliê Ramona Rodrigues, localizado na Rua 14 de Julho, 1431. Entrada: a partir de R$ 25.

Capital Inicial Cover - A banda Capital Inicial Cover Brasil, aplaudida por Dinho Ouro Preto, faz uma apresentação especial com os maiores sucessos da banda original. A partir das 19h, no Sunset Growler Station. Entrada: a partir de R$ 39, pelo site link.

A Hora da Estrela - O espetáculo é uma realização do Arrebol Cultural e promete um mergulho profundo no universo sensível e desolador de Macabéa, personagem icônica de Clarice Lispector, oferecendo uma experiência intensa e poética ao público. A partir das 20h, no Teatro Allan Kardec. Entrada: ingressos a partir de 40 reais, no site.

DOMINGO

Praça Bolívia - Neste domingo, a Feira da Praça Bolívia celebra a chegada antecipada da Primavera com uma programação cheia de atrações. Além dos estandes de artesanato, moda, antiguidades e gastronomia, o evento contará com shows ao vivo, incluindo Rod Rivers, Alex Oliveira, Frances, Niltinho Marron, Banda Big Field, Banda Barganhas, Skuderia e DJ Jackson Seballo. Das 9h às 14h, na Praça Bolívia, localizada na Rua das Garças com Rua Aníbal de Mendonça. Entrada é gratuita.

Churrasco Dançante - O CTG Tropeiros da Querência promete servir um verdadeiro churrasco gaúcho neste domingo. A animação fica por conta da banda Jeitão Pantaneiro. Será das 11h30 às 13h30, na Rua Miguel Sutil, 445, Vilas Boas. Entrada: convites na hora por R$ 70 e antecipados por R$ 60, no WhatsApp (67) 99866-8817.

Porco no Rolete - A ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande) promove a 14ª edição do Porco no Rolete da Colônia de Férias. Além do tradicional assado suíno, o evento conta com música ao vivo, parque aquático, quadras esportivas, sala de jogos e espaço ao ar livre para brincadeiras. O convite inclui o uso das piscinas mediante a apresentação de exame médico, que poderá ser contratado no dia. Crianças até 5 anos não pagam e de 6 a 10 anos pagam meia entrada. Será das 11h30 às 13h30, na Rua Mascote. Entrada: convites para associados por R$ 59 e para não sócios por R$ 69, pelos telefones 3312-5043 e 99820-9584.

Feira Criativa Conexão Campão - A feira criativa "Conexão Campão", promovida pela Golden City Company, é o espaço ideal para quem aprecia moda e cultura local. O evento conta com lançamento de camisetas inspiradas na cultura campo-grandense e a divulgação de marcas de Dourados. Além da exposição de produtos de moda, os DJs Junex e TGB vão agitar o Capivas. A partir das 18h, no Capivas Cervejaria. Entrada é gratuita.

