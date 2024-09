Fim de semana tem Festival Okinawa, brechó Desapega CG e teatro na Capital

Este fim de semana está lotado de atrações em Campo Grande. Tem Festival Afronta, com a sambista Leci Brandão, festival que celebra a cultura Okinawa, feira de brechós, peças de teatro, encerramento da Semana da Moda Inclusiva e muito mais. Confira a Agenda Cultural do JD1:

SEXTA-FEIRA

1ª Semana de Moda Inclusiva - O evento destaca a moda para pessoas com deficiência, incentivando debates sobre acessibilidade e representatividade. A programação de sexta-feira inclui: Exposição “Um Olhar Atento às Pessoas” e Mercado de Moda (10h às 22h); a partir das 18h, Apresentação com DJ Keertana; às 19h tem apresentação cênica do Grupo UBU; 19h30, Palestra “Comunicação não Verbal: a importância dos cuidados com a imagem para pessoas com deficiência”, com Wity Prado (MS); e, às 20h30, apresentação musical com Ariadne. Até às 22h, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

PantaNOW - Exposição artística interativa, que oferece uma plataforma para investidores sociais que desejam direcionar recursos para a conservação do Pantanal. Na tela da “Pintura Coletiva” é possível contribuir para a criação de uma obra coletiva, além de jogos educativos sobre o bioma. Até às 22h, no 2º piso do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Festival Afronta - O Festival surge para ser uma festa na cena local de Mato Grosso do Sul, com a proposta de valorizar a cultura preta. Nesta sexta-feira tem roda de samba com Sarará Kriolo e depois DJ Lattyna. Das 18h a 00h, na Cufa, Rua Livino Godoy, 710. Entrada é gratuita.

Especial Indie Rock - A Cervejaria Canalhas recebe Gabriel Noah e sua banda para uma noite de indie rock, tocando clássicos de Kings of Leon, Arctic Monkeys, The Strokes, Muse e outros. A partir das 19h, na Cervejaria Canalhas, na Rua Oceano Atlântico, 99. Entrada: R$ 20 na portaria.

Samba Amor e Caos – Toda sexta-feira tem Samba Amor e Caos, com o melhor do samba de raiz e pizzas saborosas no Pizza Pub. A partir das 19h, na Pizza Pub, na Rua 14 de julho, 2553. Entrada é gratuita.

“Origens” - Show musical “Uma coletânea de lembranças e emoções”, com a cantora Renata Sena, que promete uma noite de muita emoção e identidade, viajando pela musicalidade da península ibérica, onde a artista nasceu e cresceu. A partir das 19h, no Sesc Teatro Prosa, localizado na Rua Anhanduí, 200. Entrada é gratuita, com retirada de ingressos pelo site.

SÁBADO

Desapega CG - A feira de brechós terá mais de 100 expositores e peças a partir de R$ 2. Será das 8h às 16h, no Parque Ayrton Senna, localizada na Rua Jorn. Valdir Lago, 512. Entrada é gratuita.

1ª Semana de Moda Inclusiva - O evento destaca a moda para pessoas com deficiência, incentivando debates sobre acessibilidade e representatividade. A programação de sexta-feira inclui: Exposição “Um Olhar Atento às Pessoas” e Mercado de Moda (10h às 22h); a partir das 18h, Apresentação com DJ André Samambaia e Talk Show “Moda em Rodas”; às 19h tem Desfile Bocaiúva Moda Inclusiva e apresentação de dança do ventre; 19h30, Desfile do Prêmio Bocaiúva; e, às 20h30, apresentação “Um especial à Alzira Espíndola”, com Bianca Bacha, Karla Coronel e Lauren Cury. Será das 10h às 22h, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Festival Afronta - Atrações musicais vão dominar o centro a partir das 15h. A atris, cantora e compositora de samba, Leci Brandão chega a Campo Grande para agitar a noite. Participam também: Ilê Megemulebaonã, Silveira, Karla Coronel, Vadios67, Suburbanas, Isso é Ballroom MS, DJ Gabis, DJ Nyack (SP), Jéssika Rabello e CJ. Será das 15h a 00h, na Rua 14 de Julho. Entrada é gratuita.

Fulano di Tal - A companhia de teatro apresenta o espetáculo “A Fabulosa História do Guri-Árvore”, peça que visita obras de Manoel de Barros e promete agradar crianças e adultos. A partir das 16h, no Sesc Teatro Prosa, localizado na Rua Anhanduí, 200. Entrada é gratuita, com retirada de ingressos pelo site.

Arena Rock Sound - A banda V12 apresenta versões de sucessos do U2 e Coldplay. A abertura é com a banda Seu Saraiva. A partir das 17h30, no Arena MS, localizado na Rua Marquês do Lavradio, 399. Entrada: ingressos por R$ 35, pelo site.

Folk Pulse - A banda Filho dos Livres, de Mato Grosso do Sul, anima a Cervejaria Canalhas com Folk Pulse. Quem abre a noite é o cantor Italo Cassio. A partir das 19h, na Cervejaria Canalhas, localizada na Rua Oceano Atlântico, 99. Entrada: a partir de R$ 30, no site.

Peça “A revolução das mulheres” - A peça de comédia, apresentada pelo grupo de teatro Senta que o Leão é Manso, da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), é uma adaptação da peça do grego Aristófanes, do século V a.C. A partir das 19h30, no Teatro Aracy Balabanian, na Rua 26 de Agosto, 453. Entrada é gratuita.

Show “Lírios e Delírios” - O show inédito reúne os músicos Júlio Borba, Renã Nonnato e Rodrigo Teixeira em uma apresentação de música típica sul-mato-grossense, trazendo uma perspectiva original e contemporânea. A partir das 20h, no Teatro do Mundo, na Rua Barão do Melgaço, 177. Entrada: reservas pelo WhatsApp (67) 99696-9774.

Death Metal - A banda japonesa Neuróticos traz a turnê “Chaos and Death Brasil Tour 2024” para Campo Grande. Se apresentam também as bandas Nervochaos e Funeratus, de São Paulo. A partir das 20h, no Mirante Pub, localizado na Rua Doutor Zerbini, 53. Entrada: a partir de R$ 20, com retirada de ingressos pelo site.

Rodrigo Marques - O humorista chega a Campo Grande com o seu novo show "O Entusiata". Ele promete mostrar porque é considerado um dos maiores comediantes do país. Será às 21h, no Teatro Glauce Rocha. Entrada: ingressos a partir de R$ 45, pelo site.

Esteban e Beto Bruno - Esteban Tavares, ex-baixista da Fresno, e Beto Bruno, ex-vocalista da Cachorro Grande, se apresentem na capital com um repertório cheio de sucessos. A abertura é com a banda Redenção , em um tributo ao Fresno. A partir das 21h, no Garagi Eventos. Entrada: ingressos a partir de R$ 50, pelo site.

DOMINGO

Festival Okinawa - O evento conta com apresentações artísticas, gastronomia e atividades típicas que destacam as tradições e valores da cultura Okinawa. Das 11h às 21h, na Sede da Associação Okinawa de Campo Grande. Entrada é gratuita.

Som da Concha - Nesta edição, se apresentam Kalélo, com músicas antigas e inéditas, e Giani Torres, com músicas autorais e interpretações de compositores nacionais. A partir das 18h, na Concha Acústica Helena Meirelles, no Parque das Nações Indígenas. Entrada é gratuita.

Contação de história “Planeta Água” - O Grupo Casa apresenta a contação de história “Planeta Água” neste domingo, onde o trio de palhaços Julieta, Leleco e Penélope embarca em uma aventura repleta de poesia e reflexões sobre o meio ambiente, ambientada no Pantanal Sul-mato-grossense. A partir das 16h, no Grupo Casa, na Rua Visconde de Taunay, 306. Entrada: gratuita, com reservas pelo site.

Sarau Perspectivas - A Cervejaria Capivaras, em parceria com a produtora cultural Cia Perspectiva, convida todos para uma noite de apresentações de dança, música, teatro e muito mais, com artistas locais. A partir das 17h, na Cervejaria Capivaras, na Rua Pedro Celestino, 1079. Entrada: R$ 10 na portaria.

