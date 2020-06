Mais lidas – R$ 60 por cabeça não impediu de "Bosque Drive In" lotasse

Um dos assuntos mais comentados na cidade, na semana passada, foi o preço do cinema Drive-In do Shopping Bosque dos Ipês. Antes, quando o projeto foi anunciado sem revelar quanto custaria, os internautas se animaram por ter uma opção de entretenimento em meio a pandemia e, os mais antigos, matarem a saudade das noites de cinema no carro.

O preço foi anunciado na segunda-feira (15), R$ 60 “por cabeça” e a reação não foi das melhores. “Quanta exploração, poderiam ser inovadores se cobrassem valor menor”, disse uma leitora do JD1 Notícias. “Por 60,00 da uma pizza com refrigerante em casa no bem bom e sem risco de Covid”, exclamou outra leitora.

Antes do início das sessões, que iniciaram na quarta-feira (17), a reportagem entrou em contato com o shopping questionando os valores cobrados para as sessões do Bosque Drive-In. Em nota a assessoria respondeu que os preços são cobrados baseados nos custos da operação. Em nota, o shopping também reforçou a opção de meia-entrada, onde o valor fica R$ 30,00 por pessoa, caso o cliente leve 1 kg de alimento não perecível.

A discussão da internet não impediu que o primeiro dia fosse um “sucesso”. Com o estacionamento lotado, muita gente deixou de lado a questão do preço e foi curtir um pouquinho do cinema Drive-In. A programação encerra hoje com as seguintes sessões:

- 21/06: Rock Dog: No Faro do Sucesso - 17:30

- A Maldição da Casa Winchester - 21:10

Os ingressos podem ser adquiridos pelo hotsite, www.hojeeumereco.com A partir da compra, o cliente receberá um QRCode que deverá ser apresentado para acesso a sessão.

