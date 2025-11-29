Menu
Sábado em Campo Grande tem abertura do Natal e shows para todos os gostos

A cidade recebe programação que vai do clima natalino à música e festas temáticas ao longo da noite

29 novembro 2025 - 08h32Da redação
Foto: Edemir RodriguesFoto: Edemir Rodrigues  
Dr Canela

Campo Grande tem sábado (29) cheio de atrações para todos os gostos. A cidade abre oficialmente o Natal dos Sonhos 2025 no Centro, com parada temática e shows gratuitos a partir das 18h. À noite, o clima segue animado. Sidney Magal se apresenta no Clube Estoril, o Labhits Blues Bar Festival reúne tributos a grandes bandas e o Sapa Point estreia com festa dedicada ao público sáfico.

Confira a agenda:

Natal dos Sonhos 2025 – Abertura Oficial - O início do Circuito Natalino no Centro de Campo Grande contará com uma parada temática, atrações musicais e a tradicional decoração especial que marca a chegada das festividades de fim de ano.

Horário: a partir das 18h
Local: Circuito Natalino – Centro
Entrada: gratuita

Baile do Magal – Sidney Magal Sidney Magal sobe ao palco com um espetáculo cheio de nostalgia, reunindo seus grandes sucessos em uma apresentação com banda ao vivo e bailarinos. Um show pensado para quem aprecia os clássicos da música brasileira.

Horário: 20h
Local: Clube Estoril – Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20
Entrada: a partir de R$ 135

Labhits Blues Bar Festival - O festival reúne dez vocalistas em homenagens a bandas como Coldplay, Foo Fighters, Paramore, Linkin Park e Red Hot Chili Peppers. A banda Labhits se mantém no palco durante toda a programação, que soma mais de quatro horas de apresentações ininterruptas.

Local: Blues Bar – Rua 15 de Novembro, 1186
Horário: 20h
Entrada: R$ 35

SAPA POINT - Tava faltando um rolê dedicados às sáficas, né? Agora não falta mais! Tem estreia do SAPAPOINT com muita coleção de velcro. Line-up: Jubba, Amanda Ka e LadyAfroo e Show ao vivo: Larissa & Mariana.

Horário: 20h
Local: Rua Temístocles, 103 – Esplanada Ferroviária
Entrada: Antecipados disponíveis Sympla

