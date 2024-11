Sextou! Veja o que fazer em Campo Grande hoje (15)

SEXTA-FEIRA

Revisiting Creedence - A turnê por nove cidades do Brasil faz uma parada em Campo Grande. A banda internacional apresenta os grandes sucessos do grupo Creedence Clearwater Revival, com dois membros que tocaram por anos com integrantes do grupo original. A abertura é com o cantor Jonavo. Começa às 19h, no Ginásio Guanandizão. Entrada: ingressos a partir de R$ 126,50, pelo site.

Festival do Japão - O evento promete ser o maior encontro da Cultura Japonesa em Mato Grosso do Sul. Os alimentos coletados na entrada serão doados para ações sociais. O Festival começa na sexta-feira e se estende até domingo (17). Será das 11h às 22h, no Bosque Expo. Entrada: 1 kg de alimento não perecível.

Festival Caminhos do Tango - Aulas de tango das 13h às 17h30, no Espaço Tangoo Vip - R. Agnaldo Trouy, 42 - Cabreúva. Entrada: inscrições pelo telefone (67) 99122-6820. Tem Aula pré-Milonga, das 20h às 21h, no Radio Clube Cidade - R. Barão do Rio Branco, 1924. Entrada: inscrições pelo telefone (67) 99122-6820. E Milonga de boas-vindas, das 21h às 02h, no Rádio Clube Cidade. Entrada: ingressos pelo telefone (67) 99122-6820.

Mega Park - O parque de diversões têm atrações como montanha-russa com loop, Evolution, Kamikaze, Barco Viking e Roda Gigante e outras. A partir das 19h, no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: ingressos antecipados a partir de R$ 50, pelo site.

Gloob Space Jump - Com 3 mil metros quadrados, este é o maior parque inflável da América Latina. A atração conta com paredes de escalada, tobogãs, circuito, pula-pula e espaço baby. Para os adultos, tem o Cantinho do Papai, com lounge, praça de alimentação e chopp. Será das 10h às 22h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada: ingressos a partir de R$ 49,90.

Chegada do Papai Noel no Norte Sul - O Bom velhinho chega hoje! Entre os destaques, o Bassetto Ballet apresentará uma valsa encantadora para celebrar o Natal, e o Coral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, composto por crianças e jovens, interpretará canções natalinas tradicionais. A programação conta ainda com a participação da Banda Pionners47 e da Trupe do Reino, garantindo uma experiência inesquecível para todas as idades.

Além das apresentações, o público será recebido com pipoca, algodão-doce e balões gratuitos, para completar o clima festivo. Após a chegada, o Papai Noel estará disponível na decoração de Natal para as tradicionais fotos com as crianças e famílias, marcando o início da temporada de celebrações. Será a partir das 16h, na Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300. Entrada é gratuita.

Exposição "Entre o Céu e a Terra" - Parte do projeto “Arte nas Estações” em Campo Grande, idealizado pelo gestor cultural carioca Fabio Szwarcwald e com curadoria de Ulisses Carrilho, a exposição apresenta 87 obras de 19 artistas autodidatas. Com um ambiente imersivo em tons de azul, que remete ao céu, a mostra explora o universo das crenças religiosas e os mitos do folclore brasileiro. Será das 9h às 18h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo. Entrada é gratuita.

Oficina de Vogue "Tra(ns)vessias entre o Céu e a Terra" - Nesta sexta, o projeto Arte nas Estações apresenta uma oficina de vogue que explora a conexão entre o espiritual e o físico, destacando a vivência travesti e criando um espaço único de reflexão e expressão. Com a instrutora Gabi Mancini, a prática abordará técnicas de Hands Performance, Spin e Floor Performance, inspiradas nos elementos ar e terra para uma performance fluida e incorporada. Será das 14h às 16h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo. Entrada é gratuita.

Show do Revisiting Creedence - O ginásio Guanandizão receberá o show da banda Revisiting Creedence. O grupo, formado por Dan McGuinness e Kurt Griffey, continua o legado do Creedence Clearwater Revival, uma das maiores bandas de rock de todos os tempos. O show contará com grandes sucessos da CCR, como "Susie Q", "Green River", "Proud Mary" e outros hits que marcaram gerações.

O cantor Jonavo será o responsável pela abertura do evento. Com sua carreira consolidada, o artista traz seu show “Revoada Acústica”, misturando folk e música brasileira, e promete encantar o público antes do grande espetáculo. A partir das 20h, no Ginásio Guanandizão. Entrada: ingressos a partir de R$ 126,50, pelo site.

Feira Criativa do MS - A Feira Criativa do MS volta ao Parque dos Ipês, nesta sexta-feira e sábado, oferecendo um espaço repleto de arte, cultura e novidades para toda a família. O evento será uma excelente oportunidade para quem deseja prestigiar produções locais e mergulhar em uma atmosfera de criatividade. Nesta sexta vai ter Soul Samba, trazendo o melhor do pagodinho, a partir das 19h. No mesmo horário, só que no sábado, tem show com Operários do Groove. Das 17h às 22h, no Parque dos Ipês. Entrada é gratuita.

Nossa Feijuca - O Samba do Caramelo realiza a terceira edição de sua feijoada. Serão seis horas de roda de samba, além da tradicional feijoada, com opção vegana. A partir das 12h, no Quintal do Caramelo, na Rua da Pátria, 2550. Entrada: ingressos a partir de R$ 15, pelo site.

Creed x Nickelback - A Cervejaria Canalhas prepara uma noite nostálgica com tributo a Creed e Nickelback, duas bandas de sucesso dos anos 2000. Está marcado para às 20h, na Cervejaria Canalhas. Entrada: ingressos a R$ 40, pelo site.

Tributo Imagine Dragons e Coldplay - Prepare-se para uma noite especial relembrando os sucessos dos anos 2000 com tributos a duas das maiores bandas do mundo: Imagine Dragons e Coldplay. Quem comanda a apresentação é a banda de Campinas-SP, Demons in Paradise, que promete trazer toda a energia e emoção das canções dessas duas lendas do rock e pop internacional. A partir das 22h, no Blues Bar. Entrada: ingressos a R$ 30, pelo site.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também