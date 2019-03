Veja o que não pode levar para o "enterro dos ossos", na Esplanada

Com a confirmação do Enterro dos Ossos [encerramento do Carnaval 2019], algumas medidas foram adotadas para evitar situações como as ocorridas na terça-feira e será proibida a passagem de pessoas com caixas de som, isopores grandes e bebidas em garrafas de vidro.

Para garantir que essas pessoas não entrarão com os objetos citados, haverá pontos de revista nos trechos da Avenida Calógeras até a Rua Antônio Maria Coelho, Avenida Ernesto Geisel com Mato Grosso, Rua 14 de Julho com Avenida Mato Grosso, Rua Doutor Temístocles com 14 de Julho e General Melo com 14 de Julho.

Mais segurança

O efetivo da Guarda Municipal passa a contar com mais 20 agentes, indo de 60 para 80 agentes. A Polícia Militar colocará mais 20 policiais, indo de 70 para 90. A segurança privada também deve ter o efetivo aumentado de 35 para 70 homens.

Além do reforço na proteção dos foliões, o monumento da Maria Fumaça será cercado e a área de isolamento para a realização do último dia de Carnaval ampliada.

Amanhã o bloco começará o Carnaval às 14 horas e encerrará dentro do horário determinado no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), às 22 horas.

Deixe seu Comentário

Leia Também