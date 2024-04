1º Ecoponto itinerante recebeu mais de 20 toneladas de resíduos em cinco dias na Capital

Em cinco dias de atuação o 1º Ecoponto Itinerante, desenvolvido pela prefeitura de Campo Grande e pela Concessionária CG SOLURB Soluções Ambientais, recebeu um total de 23.540 quilos de resíduos e atendeu mais de 190 pessoas durante o período.

A ação recebeu 11.210 kg de galhos e podas; 9.040 kg de resíduos da construção civil; 2.910 kg de inservíveis; 260 kg de eletroeletrônicos; e, 120 kg de materiais recicláveis, que foram destinados corretamente, contribuindo para a diminuição do descarte irregular de resíduos no município e, consequentemente, na diminuição de focos do mosquito Aedes aegypti.

“A adesão da população ao 1º Ecoponto Itinerante teveum resultado muito positivo, o que demonstra a consciência socioambiental do campo-grandense e a efetividade do projeto desenvolvido. O objetivo é que a ação ocorra de forma contínua, percorrendo os bairros da cidade que não possuem a estrutura física do Ecoponto”, destaca a diretora de Planejamento e Monitoramento da Planurb, Mariana Massud.

“Os números alcançados durante essa semana de atividades são verdadeiramente impressionantes. Foram coletadas e encaminhadas para destinação adequada uma quantidade significativa de entulho, resíduos volumosos, galhos e podas, eletroeletrônicos e materiais recicláveis em geral. Além disso, a participação ativa dos moradores do Jardim das Perdizes demonstra o engajamento e o apoio da comunidade a essa causa tão importante”, pontua o gerente operacional da concessionária, Bruno Velloso Vilela.

A iniciativa do 1º Ecoponto Itinerante é um dos resultados da “4ª Jornada de Inovação Cidades que Transformam”, desenvolvida pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) em parceria com o Projeto ANDUS e a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso), e da qual o município de Campo Grande foi selecionado para participar como único representante da região Centro-Oeste. A Jornada objetiva o desenvolvimento de soluções inovadoras que equacionem as dimensões técnica, ambiental, social e econômico-financeira da prestação dos serviços de resíduos sólidos urbanos, bem como promova a economia circular.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também