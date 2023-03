"A confederaÃ§Ã£o fez acontecer", diz Riedel ao assinar convÃªnio com clubes do laÃ§o

Representando um dos maiores repasses do Estado a uma Federação de Laço Comprido, o governador Eduardo Riedel Assinou nesta quinta-feira (2), o convênio, no valor de R$ 1,7 milhão, vai custear as provas do calendário estadual do laço comprido.

O presidente da Federação de Clube de Laços/MS, Pompilho Cabral Junior agraeceu o repasse em nome dos 1.800 laçadores do estado. "Esse recurso veio numa boa hora, esse projeto não só ajudou o Clube do Laço como valorizou o esporte dentro dos Municípios”, pontuou.

Pompilho também lembrou dos R$ 4,5 milhões investidos na cobertura da pista da Copa do Laço que acontece em junho deste ano.

De acordo com Eduardo Riedel, o convênio foi possível graças a uma construção conjunta. “Nao só do governador Reinaldo que bancou uma iniciativa, mas dos parlamentares estaduais que também se empenharam para poder viabilizar o que vivemos hoje”, pontuou.

“Hoje o esporte está estruturado e se o Governo do Estado aporta recursos é porque os laçadores vêm mostrando profissionalismo, seriedade e envolvimento com as prefeituras e vereadores. A confederação fez acontecer”, finalizou o governador.

