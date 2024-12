A partir de segunda-feira, comércio da Capital funcionará até às 22h

A convenção coletiva entre o Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande (Sindivarejo CG) e o Sindicato dos Empregados no Comércio foi fechada nesta quarta-feira (04) estabelecendo o horário especial para o funcionamento do comércio durante o fim de ano.

O horário estendido começará na próxima segunda-feira (09), e vai até o dia 23 de dezembro. De segunda a sábado, o comércio funcionará até às 22h, enquanto nos domingos, dias 15 e 22, o expediente será das 09h às 18h.

Os estabelecimentos localizados em shoppings e condomínios comerciais seguirão seus horários normais. No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, o funcionamento termina às 16h. E no dia 31, o expediente também será até às 16h.

Com exceção dos shoppings, centros comerciais e hipercenters, que terão horários até às 19h no dia 24 e até às 18h no dia 31.

A convenção também manteve as regras de trabalho nos feriados, com a possibilidade de funcionamento nos seguintes dias: 21/04 (Tiradentes), 13/06 (Santo Antônio), 19/06 (Corpus Christi), 26/08 (Aniversário de Campo Grande), 07/09 (Independência), 11/10 (Divisão do Estado), 12/10 (Nossa Senhora Aparecida), 15/11 (Proclamação da República) e 20/11 (Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra).

O reajuste salarial acordado também entrou em vigor a partir de 1º de novembro de 2024, com pisos salariais estabelecidos para empregados em geral e caixas em R$ 1.830,00, comissionados com garantia mínima de R$ 2.010,00 e auxiliares do comércio e office boys/serviços gerais com R$ 1.651,00.

Os salários acima desses valores terão um reajuste de 6%. O vale alimentação também foi reajustado para R$ 23,00.

