Digital Influencer é pedida em casamento, traída no dia seguinte e leiloa aliança

Tammy Parra foi do céu ao inferno em menos de 24h e viralizou por conta de um motivo para lá de desagradável. A mexicana esteve em Paris com o namorado, Omar Nuñez, e foi pedida em casamento. Entretanto, no dia seguinte ao momento especial, a tiktoker recebeu uma série de mensagens nas redes sociais e descobriu que estava sendo traída.

Em um primeiro momento, Tammy compartilhou com seus seguidores o pedido de casamento nas redes sociais. Com letras enormes, Omar fez uma surpresa para a amada em frente à Torre Eiffel. A felicidade foi interrompida quando a influencer passou a receber diversos directs com mensagens comprometedoras de Omar. Entretanto, ela não se manifestou.

Alguns dias depois, quando foi cobrada por seus seguidores, Tammy voltou às redes sociais e falou sobre o caso. “Achava que eram montagens, mas saíram mais provas. Eu sei que a vida é uma montanha-russa. Isso me dói, porque eu achava que o conhecia. Fico tranquila que dei meu 100%, minha lealdade, meu respeito”, explicou.

A influencer contou que ficou em choque com a descoberta. “Fico em choque como um homem pode esquecer de sua parceria, de seus planos e futuro, tão fácil. Peço respeito. Obrigada minhas seguidoras que estão me mandando mensagens de apoio”, pontuou, aos prantos.

Porém, a tiktoker tirou uma ideia da cartola: leiloar as alianças. Os anéis escolhidos por Omar foram da marca Tiffany, que pode chegar à US$ 29 mil (R$ 147 mil). O anúncio foi feito por Tammy no Twitter.

Noivo se pronunciou

Após o caso vir à tona, Omar Nuñez publicou um vídeo nas redes sociais e admitiu a infidelidade. “Tomei decisões erradas na minha relação que levaram ao fracasso. Não permitam isso. Me usem como exemplo. Se tem problemas ou inseguranças, comuniquem sua parceira”, pronunciou.

