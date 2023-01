Abertas as inscrições do Selo Social Cidadania LGBT+

O Selo Social Cidadania LGBT+, promovido pela Secretaria de Estado de Cidadania e Cultura (Secic), por meio da Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas LGBT+, está com inscrições abertas até o dia 12 de abril de 2023, para as empresas, associações civis e entidades públicas que possuam projetos ou programas que assegurem o respeito à cidadania e a inclusão social da população LGBT+, o enfrentamento à LGBTfobia, com a implantação de práticas inovadoras.

A ficha de inscrição está disponível clicando aqui. Após preenchida deve ser enviada com os demais documentos solicitados para o e-mail: [email protected]

A seleção das empresas, associações civis e entidades públicas será realizada por um Comitê Julgador, composto por integrantes das seguintes instituições: Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas LGBT de Mato Grosso do Sul; Conselho Estadual LGBT de Mato Grosso do Sul; Fórum Estadual LGBT de Mato Grosso do Sul; Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul e Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso do Sul.

Cronograma

Publicação do edital para a inscrição das propostas 22/12/2022

Período de inscrição 23/12/2022 a 12/04/2023

Período de análise e seleção 13/04/2023 a 18/04/2023

Divulgação das propostas classificadas 20/04/2023

Prazo para apresentação de recurso 24/04/2023 a 26/04/2023

Prazo para julgamento de recursos 28/04/2023

Divulgação do resultado final 02/05/2023

