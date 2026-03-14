Abertura de congresso internacional sobre autismo reÃºne especialistas e pÃºblico em Ponta PorÃ£

A abertura do Congresso Internacional Autismo Sem Fronteira 2026 reuniu especialistas, pesquisadores e participantes neste sábado (14), em Ponta Porã. O evento, considerado um dos maiores do país sobre o tema, segue até domingo (15) com palestras e debates voltados à inclusão e ao fortalecimento das políticas públicas para pessoas com autismo.

A cerimônia contou com a presença do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, que destacou a importância de ampliar o acesso à informação e fortalecer ações de inclusão no Estado. “Estamos aqui em um dos maiores eventos de conhecimento de Mato Grosso do Sul. No aprendizado da vida, buscamos criar um Estado de prosperidade, mas que não deixe ninguém para trás. Desta maneira faremos uma transformação social e cultural, abraçando a todos, trazendo conhecimento, informação e inclusão”, afirmou o governador.

A terceira edição do congresso reúne 18 palestrantes, entre especialistas e profissionais reconhecidos nas áreas de ciência, prática clínica, educação e inclusão. A expectativa é de que cerca de 1.700 pessoas participem da programação ao longo dos dois dias.

A programação inclui palestras com especialistas como Paulo Liberalesso, Talita Pazeto e Thiago Lopes, além de painéis sobre políticas públicas e inclusão. Entre os participantes dos debates também estão a secretária estadual de Cidadania, Viviane Luiza da Silva, a primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, e a secretária municipal de Governo de Ponta Porã, Paula Campos.

Nas edições anteriores, o congresso reuniu cerca de 1.500 participantes e se consolidou como um dos principais espaços de discussão e troca de conhecimento sobre autismo no país.

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