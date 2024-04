Abre e fecha: Confira o que funciona no Dia do Trabalhador

No dia 1º de maio é comemorado o Dia do Trabalhador. Uma celebração internacional, que acontece em quase todos os países. Confira agora o que abre e fecha em Campo Grande nesse dia:

Comércio: O comércio de Campo Grande estará fechado sob legislação municipal, Lei Complementar 81 de 3 de janeiro de 2006. A decisão também é corroborada pela Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre os sindicatos patronal e laboral.

Somente os setores de bares, restaurantes e entretenimento (praça de alimentação, cinemas e etc) podem abrir

No interior, é preciso que o empresário confirme com o sindicato local as convenções de cada região.

Mercadão: O Mercadão estará fechado durante o feriado. O atendimento ao público retorna na quinta-feira (02).

Bancos: As agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público. As compensações bancárias, incluindo a TED, também não serão efetivadas nesse dia. Já o PIX funcionará durante todo o feriado.

Como alternativa, os clientes podem usar os canais digitais e remotos dos bancos, como sites e aplicativo, para a realização de transferências e pagamento de contas.

As contas de consumo, como água, energia e telefone, com o vencimento no dia primeiro, poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte, ou seja, 02 de maio.

Boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado).

Camelódromo: Estará fechado.

Shoppings: O Shopping Bosque dos Ipês estará com a praça de alimentação aberta das 11h às 21h. O cinema (UCI), funcionará normalmente conforme a programação. O Play Games, Mini Cars, Casa da Tia Paula, Pop It Park, Diversões Toys também funcionarão normalmente. A Positivamente Academias não abrirá, e as demais lojas do varejo e operações especiais não abrirão.

O Shopping Campo Grande estará com estrutura disponível para as lojas operarem. O funcionamento delas está a critério dos lojistas, seguindo de acordo com o sindicato correspondente.

Já o Shopping Norte Sul Plaza ficará com a praça de alimentação aberta, também, das 11h às 21h, enquanto as lojas e quiosques estarão fechados.

O Pátio Central estará fechado durante todo o feriado. O atendimento retorna ao normal no dia 02, às 8h.

Bioparque: Abre no feriado em horário especial, das 8h30 às 14h30 (último horário para entrar será às 13h30). Com visita mediante agendamento pelo link pantanal.ms.gov.br

Supermercados: De acordo com a Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados (AMAS), os supermercados da Capital poderão abrir normalmente na quarta-feira.

A entidade orienta que no caso dos demais municípios do Estado, os estabelecimentos do setor estejam atentos à Lei Orgânica da cidade.

Casa da Saúde: Estará fechada durante o feriado. As atividades retornam no dia 02.

Correios: As agências estarão fechadas. O atendimento retorna na quinta-feira.

Delegacias: As delegacias de área e especializadas estarão fechadas no Dia do Trabalhador. O atendimento retorna no dia seguinte.

Delegacias Plantonistas: Permanecerão abertas as unidades que funcionam 24 horas, como as Delegacias de Pronto Atendimento Comunitário (Depacs), Centro e Cepol.

Lotéricas: Estarão fechadas e não haverá sorteio das lotéricas federais. O atendimento retorna na quinta-feira.

Unidades Básicas de Saúde (UBSs): Fecham neste dia 1° de maio e retomam o atendimento à população na quinta-feira.

Unidades de Saúde: As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Centro Regional de Saúde (CRS) funcionarão normalmente em Campo Grande.

Coleta de lixo: Funcionará normalmente durante o feriado.

