Acidente termina em capotamento na Vila Carlota

Um acidente entre um Corolla e um Siena terminou em capotamento após um dos motoristas não respeitar a sinalização de “Pare” no cruzamento da Rua do Dracma com a Rua do Sucre no início da tarde desta sexta-feira (24), no Vila Carlota, em Campo Grande.

O radialista Wesley Paiva, pai do motorista do Siena capotado, contou ao JD1 que seu filho tem 20 anos, é motorista de aplicativo e estava indo buscar um passageiro no momento do acidente, quando o seu veículo foi atingido na Rua do Dracma por um Corolla que subia a Rua do Sucre e não respeitou a sinalização de “Pare”.

Apesar da gravidade da batida, o motorista conseguiu sair sozinho do veículo capotado e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros com escoriações leves e dor no peito. Ele foi levado para a Santa Cara para avaliação médica.

O motorista do Corolla informou que é dono de uma mecânica, e no momento do acidente estava voltando para a oficina após dar carona para um cliente. O veículo não tinha seguro. "Eu até ia pegar o carro da oficina, mas na pressa vim no meu mesmo e tomei na tarraqueta. Não ia voltar por essa rua e voltei", disse.

O mecânico afirmou também que ele não é responsável pelo acidente, já que parou no cruzamento e foi pego de surpresa pelo condutor do Siena que estava “correndo”.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar foi acionado e realiza as diligências necessárias no local para determinar de quem realmente é a culpa pelo acidente.

Matéria editada às 14h29 para a adição de informações

