Acrobata tem alta após cair de 2 metros durante apresentação de circo na Capital

A artista circense Thais Kranholdt, de 25 anos, caiu de 2 metros de altura, enquanto apresentava seu número aéreo com argolas no último domingo (12). O espetáculo faz parte do Circo dos Sonhos, que está no estacionamento do Shopping Campo Grande. A artista recebeu os primeiros socorros ainda no local, foi encaminhada para atendimento médico e passa bem.

De acordo com informações repassadas pelo circo, a artista será afastada por 30 dias, para se recompor e recuperar a confiança no aparelho. A empresa informou também que todos os artistas tem seguro e que os alvarás estão todos em dia.

“A mão de obra de um espetáculo de circo é humana, e lamentavelmente há dias que o artista não se encontra no seu dia mais produtivo. Os equipamentos estão todos dentro das conformidades, porém, durante a evolução do número das argolas, a artista Thais Kranholdt, de 25 anos, sofreu uma queda. Ela recebeu os primeiros socorros no local, e foi encaminhada para atendimento médico e passa bem. Já teve alta”, explicou em nota.

Segundo relatos do público, no momento da queda, os funcionários do circo ficaram em volta da artista para esconder a cena.

