Ademar Júnior assume Secretaria de Desenvolvimento da Capital

Durante solenidade de posse na Secretário Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro), na manhã desta sexta-feira (19), Ademar Silva Júnior falou que afinidade política com Adriane Lopes não o prejudicou enquanto esteve na fundação do Governo do Estado.

Ao JD1, ele elencou que, "a amizade e parceria [com Riedel] é muito maior que as questões políticas partidárias". "Sou um homem de grupo, sou um parceiro, minha vinda é um pedido não só da prefeita, mas também da senadora Tereza Cristina, para gente vir ajudar a apoiar tudo no que for possível dentro da nossa competência, e o beneficiário vai ser a população de Campo Grande", falou Ademar que até início do mês era diretor-presidente da Funtrab. "Tenho certeza de que a posição de Eduardo, Jaime Verruck e toda estrutura de Governo, com minha presença agora aqui na Sidagro, vai ser de apoio", frisou.

A prefeita Adriane Lopes que assinou a posse de Ademar, disse que a escolha levou em conta experiência e contatos do secretário. "A vinda do Ademar é uma estratégia porque ele tem muitas boas conexões com as entidades, com os seguimentos que geram desenvolvimento para a Capital, esse foi o motivo da escolha e pela experiência que ele tem".

