Ademar Silva Junior é o novo secretário de Desenvolvimento e Agronegócio

Com efeito imediato, Ademar Silva Junior foi nomeado como Secretário Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, no lugar de Adelaido Vila, exonerado no início do mês.

Ademar acaba de sair da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul, que ficou sob responsabilidade de Marina Dobashi.

Secretário foi presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul (Famasul); superintendente de Indústria e Comércio e Turismo da Seprotur (hoje Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação); presidente do Conselho Curador da Fundação Educacional para o Desenvolvimento Rural (Funar); presidente do Conselho Administrativo do Senar AR/MS, e vice-presidente de Finanças da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, além de secretário-adjunto da Secretaria Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

A Cerimônia de Posse do novo titular da Sidagro, que foi nomeado em edição extra do Diário Oficial de Campo Grande de quinta-feira (18), acontece nesta sexta-feira às 9h30.

