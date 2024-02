Adjunto da Sefaz, Lauri Luiz Kener se aposenta

Servidor de carreira do Estado, o adjunto da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), Lauri Luiz Kener se aposentou, com sua exoneração publicada a pedido no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (23), agora pasta tem outro nome.

Lauri começou a vida pública por meio de concurso em 1992, no cargo de fiscal de rendas.

Jean Neves Mendonça foi exonerado do cargo em comissão de Administração Superior e Assessoramento para assumir a posição de segundo na linha de comando da Sefaz, no lugar de Lauri que foi secretário de Fazenda na gestão de Reinaldo Azambuja.

